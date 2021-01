Clippers superam Thunder com 34 pontos de Kawhi e ganham a sétima seguida na NBA

Danilo Gallinari, ala do Los Angeles Clippers - (Foto: Jim Mone/AP)

Com atuação brilhante de Kawhi Leonard, que anotou 34 pontos, o Los Angeles Clippers venceu o Oklahoma City Thunder por 108 a 101 no domingo, em casa, obtendo a sétima vitória consecutiva, sendo a segunda seguida sobre o mesmo rival.

Leonard também somou nove rebotes e oito assistências. Na sexta-feira, à noite, quando sua equipe havia derrotado o Thunder por uma diferença de 14 pontos, o astro tinha marcado 31. Serge Ibaka marcou 17 pontos pelos Clippers, agora com 13 triunfos e 4 derrotas, se igualando ao Los Angeles Lakers com a melhor campanha da NBA e da Conferência Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander liderou o Thunder com 23 pontos diante da sua ex-equipe e George Hill adicionou 22. O time de Oklahoma City perdeu a terceira seguida e cinco dos últimos seis duelos. Está na 12.ª posição na Conferência Oeste.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Milwaukee Bucks encerrou uma série de duas derrotas ao vencer o Atlanta Hawks por 129 a 115, em casa. Giannis Antetokounmpo somou 27 pontos e 14 rebotes, além de ter distribuído oito assistências, ficando próximo de registrar um "triple-double". Bobby Portis adicionou 21 pontos, e Khris Middleton fez 19 para o Milwaukee, o segundo colocado da Conferência Leste.

De'Andre Hunter liderou o Atlanta com 33 pontos, a maior marca da sua carreira. John Collins teve 30 pontos. A derrota encerrou uma série de três vitórias dos Hawks, em sétimo lugar no Leste e que não contou com Trae Young (espasmos nas costas) e Clint Capela (dores na mão direita).

Com 33 pontos de Jaylen Brown, sendo 20 no terceiro quarto, o Boston Celtics superou, em casa, o Cleveland Cavaliers por 141 a 103, pondo fim a uma série de três derrotas. Kemba Walker somou 21 pontos, Daniel Theis fez 17, Carsen Edwards 15 e Marcus Smart 12 para o Boston, o terceiro colocado do Leste. Collin Sexton marcou 13 pontos para o Cleveland, que vinha de três vitórias e está na sexta posição na mesma conferência.

Sem atuar desde 11 de janeiro por causa dos protocolos da covid-19, o Washington Wizards, ainda sem poder contar com seis atletas, voltou à quadra após ter seis duelos adiados e perdeu para o San Antonio Spurs, fora de casa, por 121 a 101.

O Toronto Raptors fez 107 a 102 no Indiana Pacers, como visitante, assim como o Charlotte Hornets derrotou o Orlando Magic por 107 a 104 na Flórida. E o Portland Trail Blazers venceu o New York Knicks por 116 a 113.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Chicago Bulls x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder