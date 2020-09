Ciclista do Casaquistão vence a sexta etapa de 191 quilômetros da Volta França

O casaque Alexey Lutsenko, da equipe Astana, venceu, nesta quinta-feira, a sexta etapa da Volda França - (Foto: Reprodução/Twitter)

O casaque Alexey Lutsenko, da equipe Astana, venceu, nesta quinta-feira, a sexta etapa da Volta França, entre as cidades de Le Teil e Mont Aigoual, em um trajeto de 191 quilômetros, em 4h32min34.

Lutsenko chegou com 55 segundos de vantagem sobre o espanhol Jesus Herrada (Cofidis), segundo colocado seguido pelo belga Greg Van Avermaet (CCC), pelo norte-americano Neilson Powless (EF) e pelo francês Julian Alaphilippe (Quick Step).

A liderança na classificação geral permanece com o britânico Adam Yates (Mitchelton), com o tempo total de 27h03min57. Com três segundos de desvantagem, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) é o segundo colocado, seguido pelo compatriota Tadej Pogacar (Emirates), que vem sete segundos atrás.

A sétima etapa será disputada nesta sexta-feira, com 170 quilômetros entre Millau e Lavaur. Um dos favoritos é o eslovaco Peter Sagan (Bora).