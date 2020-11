Chelsea supera Newcastle, ganha a 3ª seguida e esquenta briga pela liderança

Chelsea supera Newcastle - (Foto: Lindsey Parnaby/EFE)

No equilibrado início da temporada 2020/2021 do Campeonato Inglês, o Chelsea segue firme na briga pelas primeiras posições. Neste sábado, em duelo válido pela nona rodada, derrotou o Newcastle por 2 a 0, no St. James Park, e somou o terceiro triunfo consecutivo na competição, além de ampliar sua invencibilidade para sete jogos. Além disso, o time ainda não perdeu como visitante - são três triunfos e dois empates.

Entre as equipes que brigam pela liderança do Inglês, o Chelsea foi o primeiro a entrar em campo na retomada da competição após a Data Fifa de novembro. E como venceu, chegou aos 18 pontos, na liderança provisória. Mas tem outros cinco times na cola: Leicester, com 18, Tottenham e Liverpool com 17, Southampton com 16 e Aston Villa com 15. Já o Newcastle parou nos 11 pontos ao sofrer a segunda derrota consecutiva.

Dono do melhor ataque do Campeonato Inglês, agora tendo marcado 22 vezes, o Chelsea contou com um gol contra para abrir o placar. Logo aos dez minutos, Ben Chilwell executou cruzamento e o argentino Fede Fernández na tentativa de cortá-lo, mandou a bola para a própria meta.

Mesmo não acelerando o ritmo após ficar em vantagem, o Chelsea dominou o restante da partida e marcou pela segunda vez na etapa final. Aos 20 minutos, Tammy Abraham foi lançado em profundidade pelo atacante Timo Werner, que havia passado por três marcadores em um contra-ataque, e finalizou por baixo do goleiro do Newcastle para fazer 2 a 0, definindo o triunfo da equipe londrina.

Agora, o Chelsea deixa um pouco de lado o Inglês, pois na terça-feira vai visitar o Rennes, na França, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa - depois, no sábado, receberá o Tottenham, no Stamford Bridge. Já o Newcastle só voltará a atuar na sexta, fora de casa, diante do Crystal Palace, em busca da reabilitação no torneio nacional.