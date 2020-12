Chelsea empata com o Aston Villa e volta a tropeçar; Leicester sobe para 2º

Chelsea x Aston Villa - (Foto: Divulgação)

O Chelsea continua em má fase e com o técnico Frank Lampard sob pressão. Nesta segunda-feira, o time passou a somar apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Inglês ao ficar no 1 a 1 com o Aston Villa, no Stamford Bridge.

Dessa vez, Lampard escalou o francês Olivier Giroud no comando do ataque, ao invés de Tammy Abraham, como havia feito na derrota de sábado para o Arsenal. E ele não decepcionou, chegando aos 9 gols em 15 jogos nesta temporada.

Foi com um belo cabeceio do veterano atacante que o Chelsea largou frente aos 34 minutos, em uma trama que também envolveu Christian Pulisic e contou com o cruzamento de Ben Chilwell.

Porém, o holandês Anwar El Ghazi empatou no início do segundo tempo, aos cinco minutos, após assistência de Matthew Cash, com a bola entrando no gol após passar por baixo das pernas do goleiro Edouard Mendy.

O Villa esteve perto de um segundo gol quando o meio-campista John McGinn acertou o travessão aos 24 minutos da etapa final, mas o lateral esquerdo do Chelsea, Ben Chilwell, deu o triunfo nos acréscimos, quando seu voleio, de fora da área, passou muito perto da trave direita.

O empate mantém o Villa em quinto lugar, com 26 pontos, uma posição à frente do Chelsea em função do saldo de gols (14 a 13) e um ponto atrás do quarto colocado Manchester United, antes de visitá-lo na sexta-feira no Old Trafford.

LEICESTER EMPATA E SOBE PARA SEGUNDO - Já o Leicester contou com um gol de Harvey Barnes no fim para empatar por 1 a 1 com o Crystal Palace, fora de casa. Ainda assim, o ponto foi bom o suficiente para colocar o Leicester em segundo lugar e com 29 pontos, à frente pelo saldo de gols - 9 a 7 - em relação ao Everton, cuja partida desta segunda foi adiada após o relato de novos casos de coronavírus no Manchester City. O Leicester está três pontos atrás do primeiro colocado, o Liverpool.

Barnes disparou um chute de pé esquerdo no canto inferior direito aos 38 minutos do segundo tempo para superar o goleiro Vicente Guaita, que havia defendido uma cobrança de pênalti de Kelechi Iheanacho na primeira etapa.

O Palace abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo, quando um cruzamento de Andros Townsend por cima da defesa do Leicester encontrou Wilfried Zaha, que disparou contra Kasper Schmeichel. Foi seu oitavo gol nesta edição do Campeonato Inglês.

Disputando o segundo jogo em três dias, ambas as equipes pouparam vários titulares - no Leicester, foram sete mudanças em relação ao time que empatou por 2 a 2 com o Manchester United no sábado. Um dos poupados foi Jamie Vardy, que converteu seis de sete pênaltis nesta temporada, mas estava no banco quando Iheanacho falhou na sua cobrança, só tendo sido acionado na etapa final.

O empate estendeu a sequência de compromissos sem vitórias do Palace para cinco jogos, mas foi bem-vindo após derrotas consecutivas e por placares dilatados: 3 a 0 para o Aston Villa no sábado e 7 a 0 para o Liverpool na semana anterior. O time subiu para o 13.º lugar com 19 pontos.