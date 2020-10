Chapecoense atropela a Ponte Preta em Campinas e assume a liderança da Série B

A Ponte Preta passou um vexame no estádio Moisés Lucarelli na noite desta terça-feira ao ser goleada pela Chapecoense, por 5 a 0, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com um time apático e contando com falhas bisonhas, principalmente do sistema defensivo, a Ponte Preta estacionou nos 27 pontos e segue na quarta colocação. Já a Chapecoense ampliou sua sequência invicta para 13 jogos e assumiu a liderança, com 33 pontos, uma na frente do Cuiabá e do América-MG. O Cuiabá ainda joga nesta rodada, nesta quarta-feira, em casa, diante do Paraná.

Apesar de a Ponte Preta ter tido muito mais posse de bola, a Chapecoense foi para o intervalo com 2 a 0 no placar. O primeiro gol saiu logo aos seis minutos em mais uma falha da defesa alvinegra, que ficou parada e viu Paulinho Moccelin aproveitar rebote de Ivan para marcar.

A Ponte conseguiu assustar em chute de Dawhan por cima do travessão. Mas foi só. Aos 26 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Busanello mandou no cantinho de Ivan para ampliar. E a Chapecoense ainda poderia ter feito o terceiro em cabeceio de Anselmo Ramon.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta quase diminuiu antes do primeiro minuto em chute em chute de Moisés. João Ricardo foi buscar. Depois disso, só deu Chapecoense. Em falha da zaga, Alisson derrubou Lucas Tocantins dentro da área. Anselmo Ramon cobrou pênalti com categoria.

Com o adversário totalmente abalado, a Chapecoense fez o quarto na sequência contando com um gol contra de Alisson. Quando parecia que o jogo estava encerrado, Lucas Tocantins recebeu nas costas de Dawhan e bateu com categoria na saída de Ivan.

A Ponte Preta volta a campo no sábado, contra o CRB, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Na sexta-feira, a Chapecoense recebe o Operário, às 21h30, na Arena Condá. Os dois jogos são válidos pela penúltima rodada do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 5 CHAPECOENSE

PONTE PRETA - Ivan; Apodi (Vinícius Zanocelo), Alisson, Luizão e Ernandes; Dawhan, Neto Moura (Bruno Reis), Camilo (Bruno Rodrigues) e João Paulo; Moisés e Tiago Orobó (Guilherme Pato). Técnico: Marcelo Oliveira.

CHAPECOENSE - João Ricardo; Ezequiel (Guedes), Luiz Otávio, Joilson e Busanello (Aylon); Willian Oliveira, Anderson Leite e Alan Ruschel; Felipe Garcia (Lucas Tocantins), Paulinho Moccelin (Perotti) e Anselmo Ramon (Foguinho). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Paulinho Moccelin, aos sete, e Busanello, aos 26 minutos do primeiro tempo; Anselmo Ramon, aos 24, Alisson, contra, aos 30, e Lucas Tocantins, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Luizão e Dawhan (Ponte Preta); Paulinho Moccelin, Busanello e Joilson (Chapecoense).

RENDA E PÚBLICO Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).