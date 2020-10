César Ramos assume a liderança da Stock Car após rodada dupla em Cascavel

Piloto César Ramos - ( Foto: Reprdução Stock Car )

Uma reviravolta enorme na classificação da Stock Car após a realização da rodada dupla deste domingo em Cascavel. César Ramos somou 32 pontos no dia e assumiu a liderança. Rubens Barrichello despencou do topo para o quinto lugar.

As provas da dia foram vencidas por Bruno Baptista e Daniel Serra, que ganharam pela primeira vez na temporada. Mas quem mais festejou foi César Ramos, que somou um quarto e um oitavo lugares e chegou aos 146 pontos.

Agora quem aparece na segunda posição é Ricardo Zonta, que já foi líder do geral, com 10 pontos a menos. Thiago Camilo, ganhador da corrida de sábado, já sobe para terceiro, com os mesmos 130 pontos de Ricardo Maurício, então o segundo. Barrichello soma 125 pontos.

Pole position da segunda prova no circuito Zilmar Beux, Bruno Baptista perdeu a liderança para Júlio Campos, mas a melhor estratégia de pit stop o recolocou na liderança para a vitória em prova de 30 minutos. Diego Nunes foi o segundo e Campos, o terceiro.

Atual tricampeão da Stock Car, Daniel Serra desencantou na temporada na prova 2 do dia. 10° colocado na prova 1, ele largou na pole position e confirmou o triunfo, seguido por Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande.

A próxima etapa será no circuito de Velo Città, em Mogi Guaçu-SP, no fim de semana de 17 e 18 de outubro.