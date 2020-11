Ceni pede para juiz encerrar jogo e vê Flamengo abalado psicologicamente

A queda do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil para o São Paulo ficou marcada por uma reclamação inusitada. Com o time perdendo por 3 a 0 no Morumbi, um placar que somou aos 2 a 1 sofridos no Maracanã, o técnico Rogério Ceni criticou o árbitro Wilton Pereira Sampaio pelos seis minutos de acréscimos aplicados ao fim do segundo tempo.

"Meu time sem chance de ganhar, desgastado e você dando esse tempo todo de desconto agora", afirmou Ceni, em áudio captado pela transmissão do jogo, quando a sua equipe precisaria de quatro gols para levar o confronto para a disputa de pênaltis.

O Flamengo estava cheio de desfalques para o duelo com o São Paulo, casos do zagueiro Rodrigo Caio, do lateral-esquerdo Filipe Luis, do volante Thiago Maia, do meia Diego, e dos atacantes Gabigol e Pedro. Entre os jogadores convocados por seleções, o chileno Isla ficou fora do duelo, enquanto Everton Ribeiro foi acionado na etapa final.

Após o confronto, Ceni avaliou que o Flamengo foi superior no primeiro tempo, que terminou sem gols. Mas apontou que o desgaste físico atrapalhou a sua equipe, assim como aspecto psicológico, abalado, em sua visão, a partir do momento em que o São Paulo abriu o placar.

"Foi um jogo muito parecido com o do Maracanã. O Flamengo dominou o primeiro tempo e teve oportunidades. Infelizmente o momento faz com que a bola passe próxima do gol e não entre. Na primeira oportunidade do São Paulo, saiu o gol. Aí entra o lado psicológico que acaba atrapalhando todo o esforço e o desgaste, por tudo que temos enfrentado", disse.

O Flamengo ainda não venceu sob o comando de Ceni, que perdeu os dois jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil e empatou com o Atlético Goianiense, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O time volta a jogar no sábado, diante do Coritiba, no Maracanã, antes de visitar o Racing, terça-feira, pela Copa Libertadores.

"Não só tem como recuperar o elenco para a Libertadores, como faremos. Mas o maior problema está na cabeça. Precisamos recuperar isso. Sofremos dois gols parecidos e o time sente muito", avaliou Ceni.