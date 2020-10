CBF e clubes concordam com aumento de jogadores inscritos na Série A

A partir de agora, em vez de 40, as equipes da Série A do Brasileirão poderão inscrever até 50 atletas. - (Foto: Divulgação)

Em um ano atípico, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro estão realizando conversas eventuais para ajustar algumas questões dentro e fora de campo.

Lembrando que a temporada 2020 do futebol brasileiro deve se encerrar somente em fevereiro de 2021 com o encerramento do Brasileirão da Série A, conforme reportagem do portal iGaming Brazil: Com Previsão de Volta para Início de Agosto, Brasileirão Deve Agitar Casas de Apostas.

Em relação ao encontro mais recente por videoconferência, a pauta contemplou a possibilidade de aumentar o número de atletas inscritos nas competições nacionais. Na Série C, ficou definido por 11 votos a 6 que o limite de inscrições para cada equipe se mantem em 40 atletas, conservando a possibilidade de oito trocas na lista. O prazo limite passa para o dia 2 de dezembro.

Na conversa com os dirigentes de clubes da Série B, se estabeleceu a continuidade dos 40 inscritos por 11 votos a 7. Em contrapartida, os participantes optaram por sustentar a possibilidade de serem realizadas até oito alterações na lista encaminhada por cada time. A data máxima para proceder essas trocas também foi modificada para o dia 7 de dezembro.



O presidente da CBF, Rogério Caboclo ainda conversou com os representantes dos 20 clubes da elite do futebol nacional. Nesse ponto, os dirigentes resolveram ampliar a quantidade de inscrições por time, que pulou de 40 para 50 jogadores.

O período máximo para novos registros ficou definido para 6 de novembro, enquanto as substituições dos oitos atletas pode ocorrer até dia 20 do mesmo mês. A tendência é que a CBF e os representantes dos clubes das principais divisões do futebol nacional voltem a debater possíveis adequações em novembro.

