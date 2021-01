Cavaliers vencem e ofuscam estreia do 'Big Three' dos Nets; Curry lidera Warriors

Em um jogo decidido após duas prorrogações, o Cleveland Cavaliers derrotou em casa o Brooklyn Nets por 147 a 135, na rodada de quarta-feira da NBA, com uma grande atuação de Collin Sexton. Sua performance de 42 pontos, sendo 12 somente no segundo tempo extra, ofuscou a estreia do "Big Three" do time de Nova York, como é chamado o trio formado por Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden.

Após um início de partida sem brilho, Kevin Durant, com 38 pontos e 12 rebotes, parecia que terminaria a noite como o herói, mas se perdeu no fim. Irving, de volta após sete jogos fora por problemas pessoais, anotou 37 pontos. Harden, por sua vez, conseguiu um novo "triple-double" na carreira (dois dígitos em três fundamentos) com 21 pontos, 10 rebotes e 12 assistências.

O resultado positivo deixou os Cavaliers com 50% de aproveitamento na temporada regular. São sete vitórias em 14 partidas, agora na sexta colocação da Conferência Leste. Os Nets, uma posição acima na mesma lista, perderam pela sétima vez em 16 jogos.

Outro grande nome da rodada de quarta-feira foi Stephen Curry. Com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 26 pontos e 11 rebotes, o armador carregou o Golden State Warriors à vitória em casa sobre o San Antonio Spurs por 121 a 99.

James Wiseman também teve uma grande atuação pela equipe de San Francisco ao anotar 20 pontos na partida. Andrew Wiggins e Kelly Oubre Jr. estiveram no nível do companheiro e marcaram, respectivamente, 18 e 16 pontos. Apesar da derrota dos Spurs, destaque para Dejounte Murray, cestinha do time do Texas com 22 pontos.

Com o resultado, os Warriors ocupam o sexto lugar da Conferência Oeste, com oito vitórias em 14 jogos na temporada. Os Spurs estão em oitavo na mesma conferência e tem o mesmo número de triunfos, porém com 15 partidas disputadas.

Cestinha da partida com 32 pontos, Kawhi Leonard comandou o Los Angeles Clippers na vitória sobre o Sacramento Kings por 115 a 96, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. É o quinto triunfo seguido da franquia da Califórnia, que igualou o rival Los Angeles Lakers na liderança do Oeste e de toda a NBA com 11 vitórias em 15 jogos.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 147 x 135 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 112 x 124 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 117 x 109 Boston Celtics

Atlanta Hawks 123 x 115 Detroit Pistons

Toronto Raptors 102 x 111 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 96 x 97 Orlando Magic

Houston Rockets 103 x 109 Phoenix Suns

Golden State Warriors 121 x 99 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 115 x 96 Sacramento Kings

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x New York Knicks