Casagrande surpreende e Bruno Baptista confia no Corolla mesmo com pacote técno desfavorável em Londrina

Bruno Baptista no Autódromo de Londrina - (Foto: Divulgação)

Ocupando atualmente o 21º lugar do campeonato brasileiro de Stock Car, com apenas 17 pontos, o piloto Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze) foi a surpresa dos treinos extraoficiais de hoje (sexta-feira, 11/09), no Autódromo Internacional de Londrina, onde fez o melhor tempo, com 1:12.325. Amanhã (sábado), a partir das 11h15, os 25 pilotos participam dos treinos oficiais que definirão o grid de largada da primeira das duas provas dessa quarta etapa do certame, que serão transmitidas ao vivo pela SportTV2, a partir das 12h30.

No entanto, Casagrande levou certa vantagem por ter participado do segundo grupo de pilotos que pegaram a pista mais emborrachada. Assim, o favorito para conquistar a pole-position é Cesar Ramos, que conseguiu o segundo melhor tempo dos treinos, de 1:12.581, na última volta do primeiro grupo. Com seu atual Toyota Corolla, Ramos foi o pole das duas últimas provas, realizadas em Interlagos e ocupa atualmente a vice-liderança do campeonato, com 78 pontos.

Bruno Baptista no Corolla

Quem não foi bem nos treinos de hoje foi Ricardo Zonta, atual líder da temporada e vencedor da última Corrida do Milhão, também em Interlagos. Ficou com o 23º tempo ao registrar apenas 1:14.075.

O piloto Bruno Baptista, que prevê mais dificuldades nas corridas de domingo para os pilotos de Toyota Corolla, chegou a ficar com o melhor tempo do primeiro grupo de 12 pilotos, com 1:13.239 e a sua marca só foi superada pela de Cesar Ramos na última volta, o que mostra que o jovem piloto pode surpreender na disputa pela pole-position.

“Eu imaginava que os pilotos de Toyota Corolla fossem ter ainda mais dificuldades com os pacotes técnicos de equiparação que beneficiam agora os Chevrolet Cruze. Desse modo, se conseguir me classificar para o treino final, acredito que tenho possibilidades de lutar pelas primeiras posições do grid. O meu problema é que estou em 11º lugar do campeonato e os 12 primeiros entram no primeiro grupo, que geralmente pega a pista em piores condições de tempos mais rápidos”, disse Bruno Baptista, piloto da equipe Toyota RCM Racing, atualmente apoiada pelas empresas Webmotors, HERO, Pro Automotive, Loctite e NGK do Brasil.

Confira a programação do final de semana:



Sábado, 12 de setembro

8h00 - 9h10 - treino livre 2 - Stock Car

9h25 - 10h35 - treino livre 3 - Stock Light

11h15 - 11h50 - classificação - Stock Car

13h00 - 13h25 - classificação - Stock Light

15h30 - corrida 1 - Stock Light



Domingo, 13 de setembro

9h00 - corrida 2 - Stock Light

12h30 - corrida 1 - Stock Car

13h25 - corrida 2 - Stock Car



Classificação do Campeonato: Pilotos

1. Ricardo Zonta, 82

2. Cesar Ramos, 78

3. Rubens Barrichello, 71

4. Ricardo Mauricio, 54

5. Nelsinho Piquet, 50

6. Allam Khodair, 50

7. Thiago Camilo, 46

8. Átila Abreu, 44

9. Daniel Serra, 42

10. Rafael Suzuki, 41

11. Bruno Baptista, 39

12. Cacá Bueno, 37

13. Denis Navarro, 35

14. Guilherme Salas, 32

15. Galid Osman, 31

16. Julio Campos, 26

17. Lucas Foresti, 23

18. Diego Nunes, 20

19. Matias Rossi, 19

20. Gaetano Di Mauro, 18

21. Gabriel Casagrande, 17

22. Vitor Genz, 11

23. Pedro Cardoso, 10

24. Marcos Gomes, 9

25. Vitor Baptista, 8

26. Tuca Antoniazzi, 8



Campeonato de equipes

1. Ipiranga Racing, 125

2. RCM Motorsport, 121

3. Eurofarma RC, 106

4. Full Time Bassani, 91

5. Full Time Sports, 90

6. Shell V-Power, 75

7. Blau Motorsport, 70

8. Crown Racing, 63

9. KTF Sports, 51

10. Cavaleiro Sports, 44

11. Vogel Motorsports, 41

12. R. Mattheis, 27

13. Hot Car, 8



Ranking das marcas

1. Toyota, 201

2. Chevrolet, 151