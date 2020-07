Cantillo tem contrato regularizado e reforça o Corinthians na semifinal

O meio-campista Victor Cantillo - (Foto: Divulgação)

O meio-campista Victor Cantillo poderá defender o Corinthians na partida contra o Mirassol, domingo, às 16 horas, na arena do clube em Itaquera, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, a equipe registrou o novo contrato do jogador, que passou a figurar no Boletim Informativo Diário da CBF.

Cantillo chegou inicialmente ao Corinthians em um acordo de empréstimo de seis meses, sendo que agora seu vínculo foi prorrogado até o fim do ano. O clube parcelou em quatro vezes a aquisição de 70% dos direitos econômicos do jogador junto ao Junior Barranquilla, participação que será sua quando o pagamento estiver concluído.

Desde então, o Corinthians pagou duas das quatro parcelas pela compra de Cantillo: US$ 900 mil (R$ 4,69 milhões, na cotação atual) em janeiro e US$ 540 mil (R$ 2,815 milhões) na última quarta-feira. Ainda falta o repasse de US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões), divididos em dois pagamentos.

Como foi detectado com coronavírus, pouco antes da volta das competições, Cantillo não participou dos três jogos que o Corinthians fez no Paulistão nessa volta. Agora, porém, está de novo contrato e melhor condicionado fisicamente.

Há a dúvida, porém, se o técnico Tiago Nunes vai escalá-lo diante do Mirassol ou deixá-lo como opção no banco de reservas. Gabriel vem sendo o primeiro volante, enquanto Éderson ganhou a vaga de Camacho como segundo volante titular na partida contra o Red Bull Bragantino, tendo marcado, inclusive, um gol, assim como havia acontecido diante do Oeste.