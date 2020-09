Cano marca pela quinta vez, Vasco vence e fica entre os primeiros do Brasileirão

Vasco e Athletico-PR - (Foto: Arte/Estadão)

German Cano voltou a ser o herói do Vasco, neste domingo, na vitória, por 1 a 0, sobre o Athletico-PR, em São Januário, no Rio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o segundo jogo sem derrota, o Vasco alcançou os 14 pontos, três a menos do que o líder Internacional que tem um jogo a mais. O Athletico, por sua vez, chegou a seis tropeços seguidos, sendo cinco derrotas, e acumula apenas sete pontos.

O Vasco começou em cima do Athletico e logo abriu o marcador. Benítez tabelou com Pikachu e cruzou na medida para Cano anotar seu quinto gol no Brasileirão. Oportunista, na pequena área, ele só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O Athletico respondeu aos 12 minutos. Geuvânio chutou firme, mas Fernando Miguel espalmou. O time paranaense não ameaçou outra vez nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, o Vasco entrou lento e o Athletico foi atrás do empate. Aos 18 minutos, Erick mandou um petardo, mas Fernando Miguel fez boa defesa e evitou o empate. O jogo caiu de produção até os 34 minutos, apesar do maior volume do visitante.

Bruno Gomes roubou a bola e meteu para Ribamar que chutou forte e ampliou, mas o árbitro paulista Raphael Claus consultou o VAR e anulou. No início da jogada, Bruno Gomes fez uma falta em Christian, só vista pelas lentes do VAR. O gol, porém, não fez falta e o Vasco confirmou mais uma vitória.

Na nona rodada, o Vasco voltará a jogar em São Januário contra o Atlético-GO na próxima quinta-feira, às 21 horas. Na quarta-feira, às 19h30, o Athletico-PR receberá o Botafogo na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 ATHLETICO-PR

VASCO - Fernando Miguel; Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Neto Borges; Andrey, Fellipe Bastos (Bruno César) e Benítez (Bruno Gomes); Ygor Catatau (Cayo Tenório), Talles Magno (Carlinhos) e German Cano (Ribamar). Técnico: Ramon Menezes.

ATHLETICO-PR - Santos; Erick, Pedro Henrique, Lucas Halter (Lucho González) e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Richard (Alvarado), Christian e Léo Cittadini; Geuvânio, Fabinho (Pedrinho) e Bissoli (Bruno Leite). Técnico: Eduardo Barros (interino).

GOL - German Cano, aos 6 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO Rafael Claus (SP).

CARTÃO AMARELO Geuvânio (ATHLETICO-PR).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL Estádio de São Januário, no Rio.