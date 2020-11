Campeão inglês, Alisson busca o bi no prêmio de melhor goleiro do mundo pela Fifa

Alisson, goleiro do Liverpool - (Foto: Andrew Yates/ Reuters)

Titular do Liverpool na campanha do título do Campeonato Inglês, que acabou com um jejum de 30 anos, o brasileiro Alisson está na luta pelo bi no prêmio de melhor goleiro do mundo em 2020 dado pela Fifa, o The Best. O jogador de 27 anos está na lista de seis arqueiros, todos de clubes europeus, divulgada nesta quarta-feira pela entidade.

Em 2019, Alisson dominou as premiações da posição e venceu tanto na Fifa como na revista francesa France Football, que entrega o Troféu Yashin na cerimônia da Bola de Ouro. No entanto, desta vez tem a forte concorrência do alemão Manuel Neuer, que levou o Bayern de Munique à conquista do título da Liga dos Campeões da Europa.

Os outros concorrentes ao prêmio de melhor goleiro do mundo são o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, o costa-riquenho Keylor Navas, do Paris Saint-Germain, o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid, e o alemão Marc-André ter Stegen, do Barcelona.

Entre as mulheres, também são seis indicadas e as favoritas são a francesa Sarah Bouhaddi, campeã da Liga dos Campeões com o Lyon, e a chilena Christiane Endler, que atua no Paris Saint-Germain.

TÉCNICOS - Assim como Neuer entre os goleiros, o Bayern de Munique tem em Hans-Dieter Flick o favoritismo para levar o prêmio de melhor técnico no futebol masculino em 2020. Além da Liga dos Campeões, o treinador levou o clube às conquistas dos títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

Flick tem como concorrentes o também alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, o francês Zinedine Zidane, campeão espanhol com o Real Madrid, o espanhol Julen Lopetegui, vencedor da Liga Europa com o Sevilla, e o argentino Marcelo Bielsa, que comandou o Leeds United no retorno à elite do Campeonato Inglês após 16 anos.

Os três finalistas de cada categoria serão anunciados em uma data ainda não estipulada pela entidade. O vencedor do prêmio The Best será anunciado no dia 17 de dezembro em festa virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. Participam da votação capitães e técnicos das seleções nacionais, jornalistas selecionados e fãs por meio de uma enquete promovida pela Fifa.

A lista foi formulada por especialistas a partir do desempenho entre os dias 20 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020.

Confira os indicados ao prêmio de melhor goleiro:

Alisson (Brasil) - Liverpool-ING

Thibaut Courtois (Bélgica) - Real Madrid-ESP

Keylor Navas (Costa Rica) - Paris Saint-Germain-FRA

Manuel Neuer (Alemanha) - Bayern de Munique-ALE

Jan Oblak (Eslovênia) - Atlético de Madrid-ESP

Marc-André ter Stegen (Alemanha) - Barcelona-ESP

Confira os indicados ao prêmio de melhor goleira:

Ann-Katrin Berger (Alemanha) - Chelsea-ING

Sarah Bouhaddi (França) - Lyon-FRA

Christiane Endler (Chile) - Paris Saint-Germain-FRA

Hedvig Lindahl (Suécia) - Wolfsburg-ALE e Atlético de Madrid-ESP

Alyssa Naeher (Estados Unidos) - Chicago Red Stars-EUA

Ellie Roebuck (Inglaterra) - Manchester City-ING

Confira os indicados ao prêmio de melhor técnico no futebol masculino:

Marcelo Bielsa (Argentina) - Leeds United-ING

Hans-Dieter Flick (Alemanha) - Bayern de Munique-ALE

Jürgen Klopp (Alemanha) - Liverpool-ING

Julen Lopetegui (Espanha) - Sevilla-ESP

Zinedine Zidane (França) - Real Madrid-ESP

Confira os indicados ao prêmio de melhor técnico (a) no futebol feminino:

Lluís Cortés (Espanha) - Barcelona-ESP

Rita Guarino (Itália) - Juventus-ITA

Emma Hayes (Inglaterra) - Chelsea-ING

Stephan Lerch (Alemanha) - Wolfsburg-ALE

Hege Riise (Noruega) - LSK Kvinner-NOR

Jean-Luc Vasseur (França) - Lyon-FRA

Sarina Wiegman (Holanda) - Seleção da Holanda