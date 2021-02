Campeão da Série B, Vini Locatelli sai no BID e já pode estrear pela Ponte Preta

O técnico Fabinho Moreno ganhou um reforço para a estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pela Chapecoense, o meia Vini Locatelli teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já pode jogar.

Ele vinha treinando com o time em Itu (SP) e assinou contrato até o final de 2021. Revelação da Chapecoense, Vini Locatelli tem 22 anos e chega para substituir Vinícius Zanocelo, que foi negociado com a Ferroviária.

Essa será a primeira experiência dele fora da Chapecoense. Promovido ao time profissional em 2019, o meia foi rebaixado no Brasileirão daquele ano, mas deu a volta por cima com o título da Série B. Na última temporada, Vini Locatelli disputou 26 partidas e não balançou as redes. Ao todo, tem 33 jogos e dois gols marcados.

Neste sábado, a Ponte Preta estreia no Paulistão contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O clube de Campinas (SP) está no Grupo B ao lado de São Paulo, São Bento e Ferroviária.