Campeão da Libertadores vai pegar Tigres ou Ulsan no primeiro duelo do Mundial

Fifa definiu os confrontos do Mundial de Clubes desta temporada - (Foto: Divulgação/ Fifa)

A Fifa realizou, nesta terça-feira, em sua sede, em Zurique, na Suíça, o sorteio dos jogos do Mundial de Clubes, que vai ser disputado, no Catar. O campeão da Copa Libertadores vai disputar a semifinal, dia 7, diante do ganhador do confronto entre Tigres (campeão das Américas Central e do Norte), do México, e Ulsan Hyundai (campeão da Ásia), da Coreia do Sul, jogo previsto para dia 4.

Palmeiras e Santos vão decidir qual será o representante sul-americano em jogo único, dia 30, no Maracanã. O time alviverde vai em busca do segundo título da Libertadores, enquanto o alvinegro tenta a quarta conquista para se tornar o clube brasileiro com mais taças na competição.

Já o time alemão do Bayern de Munique (campeão europeu) joga no dia 8 contra o vencedor da partida do dia 4 entre Al Duhail (campeão nacional do Catar) e o egípcio Al Ahly (campeão da África.

A decisão do Mundial de Clubes, no estádio Education City, em Doha, será em 11 de fevereiro. A competição teve a desistência do Auckland City, que alegou a intenção de preservar as regras de isolamento da Nova Zelândia no combate à propagação do novo coronavírus.