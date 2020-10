Campeão brasileiro de ciclismo sofre atropelamento em Belo Horizonte

o atleta Ricardo Alcici foi atropelado no início da manhã desta terça-feira - (Foto: Reprodução / Instagram @ricardoalcici)

Dono de dois títulos nacionais no ciclismo, o atleta Ricardo Alcici foi atropelado no início da manhã desta terça-feira quando treinava na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O ciclista de 40 anos sofreu escoriações na mão direita e tem suspeita de fratura na perna direita.

Consciente, ele foi encaminhado a um hospital particular pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a Polícia Militar, o ciclista também se queixou de dores no peito devido ao impacto do acidente.

Alcici foi atingido em cheio por um carro de cor prata, cujo condutor tentava fazer uma ultrapassagem - o trecho da via permitia a manobra. E o veículo acabou atingindo, na contramão, o ciclista. Houve danos consideráveis tanto no carro quanto na bicicleta de Alcici. O acidente aconteceu por volta das 5h40, na Avenida Otacílio Negrão de Lima.

A PM não revelou a identidade do condutor, que permaneceu no local e deu assistência ao ciclista. Ainda segundo a Polícia Militar, Alcici deve fazer o Boletim de Ocorrência ainda nesta terça para dar sequência à apuração do caso.

Com grande experiência no ciclismo, o atleta ele foi campeão da prova de quilômetro do Campeonato Brasileiro de 2010. Dois anos depois, faturou a prova por equipes.