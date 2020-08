Campeã mundial de handebol, pivô se livra de punição de doping e volta às quadras

A pivô Elaine Gomes, campeã mundial com a seleção brasileira de handebol em 2013, recebeu autorização, nesta quinta-feira, da justiça desportiva de retornar às quadras a partir de 14 de setembro. A atleta e suas companheiras do time romeno Corona Brasov haviam sido punidas por terem feito um tratamento ilegal a laser no sangue, mesmo sendo orientadas a realizar pelo médico do clube.

Em junho deste ano, as jogadoras foram sentenciadas de 15 a 20 meses de suspensão, mas a defesa da atleta conseguiu reduzir boa parte da pena, deixando-a em condições de jogar já no próximo mês. "Eu ainda não sei o que dizer. É uma felicidade que não está cabendo em mim. Esses últimos dias foram especialmente difíceis, com portas se fechando, além da dificuldade de me manter com um psicológico bom. A gente acaba alternando dias melhores e piores, mas tenho certeza de que o dia de hoje nunca vai sair da minha memória. Finalmente recebi a notícia que tanto esperava e estou liberada para voltar a jogar e fazer o que eu mais amo nesse mundo", disse Elaine ainda sem acreditar que sua vida vai poder voltar para os trilhos novamente."

Apesar da suspensão, Elaine se manteve ativa e treinando durante a pandemia. "Eu sou muito grata a Deus, a minha mãe, minha família, aos meus amigos, ao Julio Brizzi, Oliveira Neto, Isis Paixão e a muita gente que tentou me ajudar nesse período. Eu venho de uma família humilde. Além de tudo ainda tinha a questão financeira. Mesmo assim, consegui manter a forma, treinei muito sozinha, fiz físico, o que também me ajudou a manter a cabeça boa. Nunca vou conseguir agradecer a todo mundo. Agora me sinto pronta para continuar minha carreira ainda mais forte."

Com a liberação próxima para voltar às quadras, Elaine afirmou já ter recebido propostas de alguns clubes europeus. "Eu nem acredito que as coisas estão dando tão certo. Já recebi algumas sondagens, mas sou supersticiosa e só quero contar quando for oficial. Agora é hora de respirar, acalmar os ânimos e decidir o melhor caminho junto com a minha empresária. Mas é uma felicidade imensa saber que o meu nome está no mercado e eu vou conseguir voltar a jogar em alto nível. Estou absorvendo uma coisa de cada vez."