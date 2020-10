Apaefs de Dourados leva o nome de MS à Copa do Brasil de Futsal

Mato Grosso do Sul será representado na Copa do Brasil de Futsal Masculina 2020 pela Associação de Pais e Atletas da Escolinha de Futsal (Apaefs) - (Foto: Hélio Lima/Blog A Bola Rolou)

Mato Grosso do Sul será representado na Copa do Brasil de Futsal Masculina 2020 pela Associação de Pais e Atletas da Escolinha de Futsal (Apaefs), de Dourados. A equipe participará da competição com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O jogo de ida da primeira fase (eliminatória) está programado para 28 de outubro, às 19 horas (horário de MS), contra a Associação Atlética Desportiva de Brasília (Brasília Futsal). A equipe sul-mato-grossense terá como mando de campo o Ginásio Municipal de Esportes “Marcelo Carbonaro Faleiros", em Itaporã, a cerca de 18 quilômetros de Dourados.

A partida de volta será no dia 31 de outubro, às 18 horas (de MS), no Ginásio de Esportes do Sesc Ceilândia, cidade-satélite de Brasília-DF. Quem passar enfrenta, na segunda fase, o vencedor do duelo entre Associação Sorriso Futsal e PFOS Futsal de Alta Floresta, ambos de Mato Grosso.

Esta é a primeira vez que a Apaefs participa da Copa do Brasil. O time douradense garantiu vaga ao torneio nacional após faturar o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal – Divisão Especial 2019. Para o fixo e capitão da equipe, John Lenos Santos, a participação tem grande significado. “É uma competição visada e motiva os atletas das nossas categorias de base a treinarem com determinação, para quem sabe um dia disputar um torneio a nível nacional como este, representando Mato Grosso do Sul. Hoje, com o apoio fundamental do Governo do Estado, teremos essa oportunidade”.

A maior parte do elenco, com 17 atletas, é constituída por jovens das categorias sub-17 e sub-20, formados na própria agremiação, mas também conta com jogadores experientes. Segundo John Lenos, a equipe já treina há mais de um mês no ginásio em Itaporã, local da primeira partida. Os treinamentos acontecem quatro vezes por semana.

Além do entrosamento, por ter a base do time mantida em quase todas as competições disputadas, uma das principais características da Apaefs é a marcação intensa. “Sempre foi o nosso ponto forte e vamos apostar nisso para enfrentar Brasília, além do fator ‘juventude’ da nossa garotada. Já observamos alguns jogos do nosso adversário e estamos prontos para a estreia”, destaca o capitão.

A Copa do Brasil

A Copa do Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), terá 16 participantes, com disputas em quatro fases, no sistema “mata-mata” (eliminatório), em jogos de ida e volta. De acordo com o regulamento, só avança à próxima etapa a equipe que vencer as duas partidas (ida e volta) ou ganhar o primeiro duelo e empatar o segundo. O saldo de gols não é levado em consideração.

Em caso de dois empates ou vitórias alternadas, o desempate será feito por meio de período suplementar de 10 minutos, sendo dois tempos de cinco minutos, sem intervalo, apenas com a inversão dos lados. Caso persista a igualdade no placar, serão executadas três cobranças de tiro livre direto, na marca da penalidade máxima, para cada equipe, de forma alternada. Se continuar o empate, os pênaltis serão alternados até uma equipe obtenha a vantagem de um gol a mais que a outra.

As próximas fase serão quartas de final (2ª), semifinal (3ª) e final (4ª). Também participam da competição Dois Vizinhos (PR), Pato Futsal (PR), Associação Esportiva de Venâncio Aires (RS), Real Madruga (SP), Associação Atlética Banco do Brasil de Teresina (PI), Lagarto Futsal (SE), Unidos do Alvorada (AM), Sociedade Esportiva Tubarão (PA), Balsas Futsal (MA), Associação Esportiva Shouse (PA), Ceará Sporting Club (CE) e Pires Ferreira Futsal (CE).

Programada para ter início no mês de maio deste ano, a Copa do Brasil foi adiada devido à pandemia da Covid-19. A competição segue todos os protocolos de biossegurança estabelecidos por órgãos sanitários. Além disso, conforme a CBFS, há obrigatoriedade de testes para o novo vírus em jogadores, membros da comissão técnica e arbitragem antes das partidas.

A Apaefs disputará a Copa do Brasil de Futsal com a seguinte delegação:

Atletas

Goleiros

Everton Carlos

Gabriel Benites

Fixos

John Lenos Santos

Anderson Ricardo

Brenner Cesar

Matheus Alves

Alas

Roger Wesley

Rodrigo Firmino

Rodrigo Melo

Vinicius Moura

Vitor Flores

Gabriel da Silva

Luiz Augusto

Pivôs

Elton Jhon

Rodolfo Franco

Lucas Vieira

Matheus Ribeiro

Comissão técnica: José Roberto da Silva (técnico), Ivanor Blans (auxiliar técnico) e Santa dos Santos (chefe de delegação).