Caminhonete doada pela Receita à Fundesporte auxiliará no atendimento do calendário esportivo

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) recebeu a doação de uma caminhonete modelo Chevrolet S10 LT FD4, ano de fabricação 2015/2015, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande-MS (DRF/CGE-MS).

A picape, de cabine dupla, foi apreendida pelo órgão de fiscalização em agosto do ano passado e será utilizada pela Fundação no deslocamento de servidores para a realização e apoio de eventos esportivos pelo Estado. Dentre eles, pode-se destacar as etapas dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, as Paralimpíadas Escolares e demais competições previstas no calendário, além do atendimento às demandas do programa Lazer nas Cidades.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, agradeceu a doação do veículo utilitário. “Ficamos muito felizes e gratos com essa parceria da Receita, que constantemente procura beneficiar instituições em prol da sociedade. A caminhonete vai nos ajudar e muito, já que percorremos todos os municípios sul-mato-grossenses, sempre com um calendário cheio de atividades de esporte e lazer”.

“Agradeço especialmente o delegado titular Edson Ishikawa por ter nos atendido com tamanha rapidez, entendendo o esporte como uma política pública essencial na formação de cidadãos e na promoção de qualidade de vida da população”, finalizou Miranda.

O veículo foi incorporado à frota e já se encontra no pátio da Fundação. Agora, passará por revisão mecânica e, posteriormente, será adesivado com a logo do Governo do Estado, Fundesporte e com grifo visível que destaque a doação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme instruções da Portaria RFB nº 3010/2011.