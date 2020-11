Camilo, novo líder da Stock Car, e Casagrande vencem dupla etapa em Curitiba

Camilo é o novo líder da Stock Car - ( Foto: Estadão/Luis França/Vicar )

A jornada dupla da etapa Amadeu Rodrigues da Stock Car, neste domingo, em Curitiba, terminou com vitórias de Thiago Camilo, novo líder da temporada, e Gabriel Casagrande. O paulista fez a pole e levou a primeira prova do dia. E Casagrande foi o melhor na segunda corrida, com o grid invertido.

A primeira prova do dia em Curitiba, segunda do fim de semana, foi uma repetição de tudo o que ocorreu no sábado. Thiago Camilo confirmou a pole position, perdeu a liderança para Guilherme Salas nos boxes, mas recuperou a posição com ultrapassagem na pista e venceu a corrida. Terceiro triunfo do piloto da Ipiranga Racing na temporada.

Após nove etapas, pela primeira vez um piloto conseguiu ganhar duas corridas seguidas num fim de semana. De quebra, Camilo ainda assumiu a liderança da Stock Car. Salas e Denis Navarro completaram o pódio.

Com o grid invertido na segunda prova do dia, Gabriel Casagrande liderou de ponta a ponta para se tornar o 11° vencedor diferente em 14 corridas no ano.

Casagrande cruzou na frente, seguido por Nelsinho Piquet e Daniel Serra. Lutando pelo título, Rubens Barrichello foi o quarto e o novo líder de temporada, o paulista Thiago Camilo, chegou em sétimo.

A Stock Car volta daqui dois finais de semana, com jornada dupla em Goiânia nos dias 21 e 22 de novembro.