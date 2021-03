Bruno Soares leva susto, mas estreia com vitória em duplas no ATP 500 de Acapulco

O tenista brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray passaram por um susto na estreia da dupla no ATP 500 de Acapulco, na noite de terça-feira, mas conseguiram avançar no torneio disputado em quadras rápidas no México. Campeões em 2017 e 2018, os dois começaram perdendo do indiano Rohan Bopanna e do paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, mas se recuperaram e venceram de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 10 a 1 no match tie-break.

Cabeças de chave número 2 em Acapulco, Soares e Murray se garantiram nas quartas de final e já sabem quem terão pela frente. Agora enfrentarão os irmãos britânicos Neal e Ken Skupski, que na estreia derrotaram o argentino Diego Schwartzman e o português João Sousa por 2 sets a 0, com o placar final de 6/4 e 7/6 (9/7). Vale lembrar que Murray e Neal foram parceiros na temporada passada.

Na chave de simples, o principal favorito ao título estreou com uma tranquila vitória. Em apenas 1 hora e 8 minutos, o grego Stefanos Tsitsipas ganhou do francês Benoit Paire em sets diretos, com as parciais de 6/3 e 6/1. Cabeça de chave número 1 no torneio, o atual ?? Do mundo terá agora pela frente o americano John Isner.

"Não sabia o que esperar de Benoit hoje (terça-feira), acho que ele é um jogador duro de se enfrentar em um torneio que nunca havia disputado antes", afirmou o grego de 22 anos, que joga em Acapulco pela primeira vez. Ele havia perdido uma e ganhado outra contra Paire antes de anotar a sua segunda vitória sobre o francês.

Tsitsipas antecipou o que espera de seu próximo oponente. "Ele (Isner) é um cara que serve muito bem, então esse será o ponto principal e uma das coisas que realmente terei que resolver durante essa partida", disse. "Eu realmente espero poder jogar boas partidas em Acapulco e receber o amor dos fãs. Vai ser difícil, com certeza", complementou o grego.

A surpresa da rodada foi a eliminação de Schwartzman. O número 9 do mundo caiu para o italiano Lorenzo Musetti, de apenas 19 anos e atual 120.º colocado do ranking da ATP, que venceu por 2 sets a 1 - com as parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Jogará agora contra o americano Frances Tiafoe, que suou muito para eliminar o compatriota Brandon Nakashima também por 2 a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/5).

Já o canadense Milos Raonic disparou 13 aces e só perdeu nove pontos com o primeiro saque na vitória sobre o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Seu próximo adversário será o alemão Dominik Koepfer.