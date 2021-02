Bruno Michel é o 1º reforço oficializado pela Ponte Preta para temporada 2021

Bruno Michel - Foto: Reprodução/Internet

A Ponte Preta oficializou nesta segunda-feira o seu primeiro reforço para a temporada 2021. Trata-se do meia-atacante Bruno Michel, que pertence ao São Bernardo e estava no Figueirense.

Na campanha que culminou com o rebaixamento do clube catarinense para a Série C do Campeonato Brasileiro, Bruno Michel disputou 25 jogos - 22 como titular - e marcou dois gols.

Com 21 anos, o meia-atacante já passou pelas categorias de base de Corinthians e Athletico-PR. No profissional, Bruno Michel atuou também por Ohod Club, da Arábia Saudita, e os juniores do Atlético-MG.

A diretoria da Ponte ainda deve oficializar nos próximos dias mais reforços para a temporada 2021. Um jogador que está acertado é o atacante Paulo Sérgio, ex-CSA. Nomes como Gabriel Terra (ex-Juventude) e Tiago Reis (do Vasco) também estão próximos de um acordo.

Integrante do Grupo B do Campeonato Paulista ao lado de Ferroviária, São Bento e São Paulo, a Ponte estreará contra o Novorizontino, fora de casa, em 28 de fevereiro.