Bruno Guimarães se oferece para jogar em qualquer posição no meio da seleção

Estreante na lista de convocados da seleção brasileira, Bruno Guimarães analisou o que precisa fazer para não sair mais do elenco comandado por Tite. Na avaliação do meio-campista, de 22 anos, não tem segredo: o caminho é apresentar um bom desempenho e encarar cada partida como se fosse de Copa do Mundo. Cotado para estar entre os titulares na estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas diante da Bolívia, sexta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, o jogador mostrou personalidade e disse que se ofereceu para exercer qualquer papel no meio de campo.

"O caminho é o mesmo de todo mundo que está aqui, que é jogar bem, aparecer, ajudar. Jogar cada jogo das Eliminatórias como se fosse de Copa, entrar para ganhar. Sempre que o Brasil entra em campo é o favorito. Espero dar o melhor e levar o Brasil a mais uma Copa", avaliou o jogador do Lyon em entrevista coletiva nesta terça-feira, na Granja Comary, em Teresópolis.

Formado na base do Athletico-PR, Bruno Guimarães pode fazer sua estreia na seleção, mas já tem um histórico na equipe sub-23. Ele foi capitão do time no Pré-Olímpico da Colômbia, disputado em janeiro deste ano, e entende que essa experiência lhe ajudou a ser lembrado por Tite.

"Ajuda bastante ter jogado o Pré-Olímpico, você já se sente um pouco mais preparado. Mas é óbvio que tem a ansiedade pelo trote. Se o Tite optar por mim espero ajudar da melhor maneira possível", disse o meio-campista, que também revelou que já esperava ser convocado para a seleção principal em função de seu bom desempenho no Pré-Olímpico. "Fominha", ele planeja disputar a Olimpíada e o Mundial do Catar.

Bruno Guimarães se colocou à disposição do técnico Tite para atuar em qualquer função no meio de campo. A tendência é de que dispute uma vaga entre os titulares com Douglas Luiz para atuar próximo de Casemiro, mas disse que pode ser tanto o 5, atuando mais recuado, como o 8, participando mais da construção das jogadas, como fazia no Athletico-PR.

"Hoje deve ser o primeiro treino, mas como disse me sinto à vontade para exercer qualquer função no meio", adiantou. "Sou um cara que gosta muito de acompanhar meus jogos, ver o que errei, acertei, minimizar os erros. Vi alguns jogos da seleção, estando aqui é um pouco diferente. Sobre '5' ou '8' é como o professor preferir. Já joguei nas duas no Athletico-PR e no Lyon. É como ele quiser. Quero mostrar o meu trabalho para que isso possa ser frequente", reforçou o meio-campista.