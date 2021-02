Brasileiros são eliminados nas duplas mistas no Aberto da Austrália

uisa Stefani e a americana Hayler Carter no Aberto da Austrália - (Foto: Jason O'Brien/ EFE)

Os tenistas brasileiros se despediram da chave de duplas mistas do Aberto da Austrália nesta terça-feira, em Melbourne. Marcelo Melo jogou ao lado da russa Vera Zvonareva, enquanto Bruno Soares foi eliminado formando parceria com a compatriota Luisa Stefani. Dos três, somente Soares segue vivo no Grand Slam, nas duplas masculina.

Pouco habituado a jogar duplas mistas, Marcelo foi derrotado pela americana Desirae Krawczyk e pelo britânico Joe Salisbury por 2 sets a 0, com duplo 6/4, pela segunda rodada. O brasileiro já havia caído nas duplas masculinas, formando dupla com o romeno Horia Tecau.

Na sequência, Soares e Luisa também caíram na segunda rodada, que equivale às oitavas de final. Eles foram derrotados pelos australianos Samantha Stosur e Matthew Ebden por 6/3 e 6/1. O brasileiro tem três títulos de mistas no currículo, enquanto Luisa competia nesta chave num Slam pela primeira vez.

Com estes resultados, Soares é o único brasileiro ainda vivo no Aberto da Austrália. Ele e o britânico Jamie Murray vão enfrentar a dupla formada pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e pelo holandês Matwe Middelkoop, pelas quartas de final, na rodada desta quarta-feira.