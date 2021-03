Brasil estreia na Copa América contra a Venezuela no dia 14 de junho, em Medellín

A Copa América, adiada no ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus, já tem tabela definida - (Foto: Reprodução)

A Copa América, adiada no ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus, já tem tabela definida. Nesta segunda-feira, a Conmebol apresentou todos os detalhes do torneio, que será disputado entre 13 de junho e 10 de julho na Argentina e na Colômbia. São dois dias a menos que o previsto inicialmente. A competição contava com as participações dos convidados Austrália e Catar, mas ambas desistiram.

A partida de abertura será realizada em Buenos Aires no dia 13 de junho, com Argentina x Chile no estádio Monumental de Nuñez. No mesmo dia, Paraguai x Bolívia será disputado no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Os dois jogos são pelo Grupo A, que ainda conta com a seleção do Uruguai.

O Brasil está no Grupo B, com sede na Colômbia. O time comandado pelo técnico Tite jogará em quatro cidades diferentes na primeira fase. A estreia será no dia 14 contra a Venezuela, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Depois enfrenta o Peru, no dia 18, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

A terceira rodada será de descanso para o Brasil, que voltará a campo no dia 24 para enfrentar a Colômbia no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. A quarta e última partida da fase de grupos será contra o Equador, no dia 28, no estádio El Campín, em Bogotá.

Com dois grupos de cinco seleções cada, quatro se classificam ao mata-mata. Depois vêm as quartas de final, semifinais e final e disputa de terceiro e quarto lugares. As equipes finalistas jogarão, portanto, sete partidas na competições. A decisão será disputada em Barranquilla.

AS DESISTÊNCIAS - Austrália e Catar desistiram de disputar a Copa América depois da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) adiar os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, e da Copa da Ásia de 2023 por efeitos da pandemia da covid-19. Os dois países terão que jogar em junho por esses qualificatórios.

Enquanto se define a Copa América, as seleções sul-americanas ainda aguardam definições sobre as Eliminatórias da Copa de 2022. A Fifa suspendeu a disputa da quinta e sexta rodadas, que estava prevista para o fim deste mês. Não houve acordo com os clubes europeus para a liberação dos atletas. Ainda não há data prevista para a reprogramação dos jogos.