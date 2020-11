Bragantino atropela o Bahia e deixa a zona do rebaixamento do Brasileirão

O Bragantino começou com tudo e não demorou para resolver a partida - (Foto: Estadão Conteúdo)

No jogo que abriu a 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, o Red Bull Bragantino recebeu o Bahia e não tomou conhecimento do adversário, vencendo por 4 a 0 e deixando a zona do rebaixamento.

A goleada fez com que o time paulista desse um salto na tabela, saindo da zona do rebaixamento para a décima posição, com 26 pontos. O Bahia, com dois a mais, é o nono colocado, e não conseguiu ampliar a boa sequência de quatro vitórias seguidas na competição. As duas equipes, no entanto, não vão conseguir se segurar nas posições em que estão, já que a rodada apenas começou.

O Bragantino começou com tudo e não demorou para resolver a partida. Logo aos três minutos, Claudinho pegou a sobra após corte da defesa do Bahia e bateu rasteiro, no cantinho, para superar o goleiro Douglas Friedrich pela primeira vez.

Aos dez, Claudinho voltou a balançar as redes. Dessa vez, Lucas Cândido cobrou falta com extrema categoria, a bola bateu na trave e, no rebote, o camisa 10 emendou de primeira para o gol. Dez minutos mais tarde, o time paulista ainda ampliou. Raul foi lançado cara a cara com o goleiro e só rolou para Ytalo completar para o gol vazio e marcar o terceiro.

No segundo tempo, a vitória se transformou em goleada. Aos cinco minutos, Ytalo recebeu lançamento logo e tocou para Helinho marcar. A arbitragem chegou a assinalar impedimento, mas validou o gol com auxílio do VAR. Depois disso, o Bragantino reduziu o ritmo e passou a administrar a vantagem. Sem sustos, o time paulista garantiu a vitória por 4 a 0 e deu salto importante na tabela.

O Bahia volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Unión Santa Fé, pela Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o time joga apenas no dia 28, contra o São Paulo, na Fonte Nova, pela 23.ª rodada do Brasileirão. O time paulista vai ter muito tempo para treinar. Só voltará a atuar no dia 30, quando enfrentará o Fluminense, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 4 X 0 BAHIA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Weverton), Fabrício Bruno, Ligger (Haydar) e Luan Cândido; Raul, Claudinho e Lucas Evangelista (Matheus Jesus); Artur, Helinho (Ramires) e Ytalo (Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca (Anderson Martins), Juninho e Juninho Capixaba; Elias (Edson), Gregore e Rodriguinho (Zeca); Élber (Marco Antônio), Gilberto e Fessin (Rossi). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Claudinho, aos 4 e aos 10, e Ytalo, aos 20 minutos do primeiro tempo. Helinho, aos 5 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Artur e Helinho (RB Bragantino); Lucas Fonseca, Anderson Martins e Gilberto (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).