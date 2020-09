Bottas lidera novo treino livre na Toscana, mas vê Verstappen e Hamilton na cola

Depois de liderar as primeiras atividades para o GP da Toscana, o finlandês Valtteri Bottas manteve seu domínio neste sábado e também foi o mais rápido no terceiro treino livre no circuito de Mugello, na Itália. O piloto da Mercedes cravou 1min16s530 na sua melhor volta, mas foi seguido de perto por Max Verstappen e Lewis Hamilton.

A 16 minutos do fim da atividade, Bottas colocou um novo jogo de pneus macios e cravou a melhor marca da sessão e também o melhor tempo do fim de semana por larga margem. No entanto, seus concorrentes ficaram colados nele.

O holandês da Red Bull chegou em segundo e foi somente 0s017 mais lento (1min16s547) que o líder. O hexacampeão mundial terminou em terceiro, a apenas 0s083 (1min16s613) do seu companheiro de Mercedes, o que indica que a disputa será equilibrada na Toscana.

A Racing Point teve mais uma boa performance e colocou seus dois pilotos na quarta e sexta colocações, com o canadense Lance Stroll (1min17s112) à frente do mexicano Sérgio Peres (1min17s341). Entre eles, no quinto lugar, apareceu o francês Pierre Gasly (1min17s226), vencedor da última prova em Monza.

A Ferrari, que comemora seu milésimo GP na história da Fórmula 1 dentro de casa, em um circuito inédito, teve como melhor posição no treino o sétimo lugar do monegasco Charles Leclerc. O alemão Sebastian Vettel foi somente o 18º. A escuderia italiana vive um drama e tem acumulado desempenhos e resultados desastrosos nas últimas corridas.

O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, fez o oitavo melhor tempo, à frente do russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. O francês Romain Grosjean, da Haas, completou o grupo dos dez primeiros.

O terceiro treino livre transcorreu sem grandes problemas. O único registro foi o transtorno de George Russell, da Williams, que precisou voltar aos boxes bem lentamente devido a uma falha nos freios de seu carro, mas conseguiu chegar em segurança.

Os pilotos voltarão a acelerar em Mugello neste sábado com na sessão de classificação, que começará às 10 horas (horário de Brasília). A largada para o GP da Toscana será às 10h10 do domingo.