Bottas desbanca Hamilton e lidera o terceiro treino livre em Silverstone

Depois de ver a Racing Point surpreender na sexta-feira, a Mercedes se impôs e dominou o terceiro treino livre neste sábado para o GP da Inglaterra da Fórmula 1, no circuito de Silverstone. O mais rápido foi o finlandês Valtteri Bottas, que anotou 1min25s873 e superou seu companheiro Lewis Hamilton em 0s138.

Os carros da Mercedes, líder absoluta do Mundial de Construtores e novamente favorita a levar mais um título, ficaram se revezando na ponta durante quase toda a atividade em um dia em que as temperaturas foram bem mais amenas em relação ao treino da sexta-feira e o céu ficou parcialmente nublado. No final, Bottas foi o melhor com pneus macios e Hamilton, que lidera o campeonato, ficou em segundo.

Max Verstappen teve boa performance e terminou a sessão em terceiro. O holandês da Red Bull ficou somente a 0s300 do tempo do líder Bottas. Mais rápido da sexta-feira, o canadense Lance Stroll fez o quarto melhor tempo no fim do treino e deu mais uma demonstração da competitividade da Racing Point nesta temporada de 2020. O quinto colocado foi o espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren.

A Ferrari apareceu em sexto, com o monegasco Charles Leclerc, seguido do jovem britânico Lando Norris, da McLaren. O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, o alemão Nico Hulkenberg, da Racing Point, e o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, completaram o Top 10.

O outro carro da escuderia italiana, pilotado pelo alemão Sebastian Vettel, não teve uma performance satisfatória novamente e o alemão terminou apenas em 14º lugar, melhorando um pouco sua posição em relação ao treino anterior, no qual apresentara problemas e havia sido somente o 18º e antepenúltimo colocado.

Os pilotos voltarão a acelerar em Silverstone neste sábado na sessão de classificação, que começará às 10 horas. A largada para o GP da Inglaterra será às 10h10 do domingo.