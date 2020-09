Botafogo-SP vence Oeste em Barueri e quebra jejum de sete jogos na Série B

Depois de sete rodadas, o Botafogo-SP voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, na Arena Barueri, venceu o Oeste por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada. O time de Ribeirão Preto chega aos 11 pontos, em 15.º lugar, e deixa provisoriamente a zona de rebaixamento. O Oeste segue na lanterna, com apenas seis pontos.

O primeiro tempo começou bastante movimentando, mas muito truncado pelo excesso de faltas. O novo esquema tentando pelo técnico Renan Freitas não funcionou no Oeste. Ele improvisou o lateral Éder Sciola como uma falta ponta e deixou cinco jogadores no setor de meio-campo.

Mas faltava qualidade técnica e mesmo com o setor congestionado, o Oeste não tinha mais posse de bola e ainda sofria pressão do Botafogo que explorava bem as laterais do campo, principalmente com Ronald pelo lado direito. Ele acertou bom chute aos cinco minutos, neutralizado em dois tempos pelo goleiro Caíque França.

Melhor em campo, o Botafogo quase abriu o placar aos 24 minutos, num chute forte de Rafinha, defendido por Caíque. O jogo seguiu movimentado até os 37 minutos, quando metade da iluminação se apagou. Foi restabelecida 14 minutos depois e o restante do jogo foi morno, atrapalhado pela paralisação.

O segundo tempo começou mais equilibrado. Mas o Botafogo parecia mais bem distribuído em campo, jogando com consciência. Tanto que no momento em que teve a chance real, marcou o seu gol aos 22 minutos. Matheus Anjos dividiu no meio da área com Renan Fonseca e a bola sobrou do lado esquerdo para Rafinha. Sem marcação, ele ajeitou a bola, ergueu a cabeça e bateu cruzado para abrir o placar.

Depois disso, os dois técnicos começaram aquela sessão de substituições. O Oeste para tentar ser mais ofensivo, com as entradas de Marlon e Fabrício Oya, enquanto o Botafogo trocava para ganhar fôlego e suportar o ritmo de jogo, principalmente na marcação.

Mesmo preocupado em não sofrer gol, o Botafogo seguiu mais perigoso nos contra-ataques. O Oeste, mais uma vez, mostrou fragilidade ofensiva e a necessidade de uma grande mudança para tentar escapar do rebaixamento à Série C.

Os dois times já voltam a campo no próximo sábado, dia 2 de outubro, pela 13ª rodada. O Oeste vai enfrentar o Figueirense, às 16h30, no estádio Orlando Scarpelli. O Botafogo vai receber o Paraná, no estádio Santa Cruz, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 x 1 BOTAFOGO

OESTE - Caíque França; Matheus Rocha, Renan Fonseca, Sidimar e Salomão; Betinho (Yuri), Caio Vinícius (Tite), Éder Sciola (Fabrício Oya), Welliton (Marlon) e Mazinho (Kauã Jesus); Bobô. Técnico: Renan Freitas.

BOTAFOGO - Darley; Val, Robson, Jordan e Gilson; Naldo (Ferreira), Victor Bolt (Elicarlos) e Matheus Anjos (Bady); Ronald (Matheus Alessandro), Wellington Tanque e Rafinha (Luketa). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Rafinha, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Betinho, Caio Vinícius e Welliton (Oeste); Rafinha (Botafogo).

CARTAO VERMELHO - Kauã Jesus (Oeste).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).