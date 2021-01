Botafogo perde para o Atlético-GO, de virada, no Rio, e se aproxima da Série B

O Botafogo se aproximou ainda mais da Série B, ao perder de virada para o Atlético-GO, por 3 a 1, nesta quarta-feira à tarde, no Engenhão, no Rio, na abertura da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca permanece na lanterna com 23 pontos, enquanto o time goiano alcançou os 39 pontos no meio da tabela de classificação.

O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente. A atuação dos times ainda foi prejudicada pelo calor de 32 graus. Os jogadores mostraram vontade e determinação, mas erraram muito, principalmente nos lances próximos à meta adversária.

O Botafogo teve um pouco mais de posse de bola, mas foi visível o nervosismo dos jogadores, que enfrentam o péssimo momento da equipe no campeonato. O Atlético tentou usar a instabilidade do adversário e só foi atacar aos 23 minutos. Foram três finalizações na sequência.

Mas a maior chance da primeira etapa foi carioca. Aos 37 minutos, após escanteio da esquerda, Benevenuto subiu bonito e cabeceou bem, mas Jean fez grande defesa.

O segundo tempo foi melhor disputado. O Atlético se impôs e passou a pressionar o Botafogo. Logo aos dois minutos, Pereira fez Diego se esticar todo para desviar uma finalização. Mas o ímpeto no ataque causou uma falha mortal na zaga. E o Botafogo aproveitou para abrir o placar.

Victor Luis iniciou o contra-ataque, aos 17 minutos, Pedro Raul finalizou para nova grande defesa de Jean e Babi aproveitou o rebote de primeira para fazer seu sétimo gol no Brasileirão. Mas os botafoguenses não tiveram muito tempo para festejar.

Em uma bobeada da zaga alvinegra, Danilo Gomes surgiu livre na marca do pênalti e acertou uma bomba, sem defesa para Diego Loureiro, aos 20 minutos. O gol sofrido levou o técnico Barroca ao desespero. Foi possível ouvir uma instrução, exigindo a "ligação direta" para o ataque.

Mas a defesa foi o grande problema do Botafogo no jogo. Aos 33, Zé Roberto, completamente livre, aproveitou um cruzamento da direita para virar o jogo para a equipe de Goiânia.

Além de todos os problemas, o Botafogo ainda teve de enfrentar a boa atuação do goleiro Jean, que evitou o empate, ao defender uma cabeçada à queima-roupa de Kalou, aos 39 minutos.

Totalmente desarrumado em campo, o Botafogo ainda teve tempo para tomar o terceiro gol. Aos 46, José Welison recuou errado de cabeça e acabou lançando Janderson, que serviu Vitor Leque: 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 3 ATLÉTICO-GO

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Kevin (Barrandeguy), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário (Ênio) e Matheus Nascimento (Iván Angulo); Pedro Raul (Kalou) e Matheus Babi. TÉCNICO: Eduardo Barroca.

ATLÉTICO-GO - Jean; Dudu, João Victor, Eder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Wellington Rato (Vitor Leque); Janderson, Zé Roberto (Oliveira) e Danilo Gomes (Gilvan). TÉCNICO: Marcelo Cabo.

GOLS: Babi aos 17, Danilo Gomes aos 20, Zé Roberto aos 33 e Vitor Leque aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS - Caio Alexandre, Barrandeguy, Pereira e Oliveira.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Engenhão, no Rio.