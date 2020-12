Borussia Dortmund e RB Leipzig vencem e avançam às oitavas da Copa da Alemanha

Atualmente tentando se aproximar dos líderes no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund deu um passo adiante em outro torneio nacional. A equipe Edin Terzic derrotou o Eintracht Braunschweig por 2 a 0, fora de casa, nesta terça-feira, e avançou à próxima fase da Copa da Alemanha.

Mesmo jogando fora de casa, o Borussia não se intimidou e nem demorou a abrir o placar. Após cruzamento de Jadon Sancho, a bola ficou viva na área e o zagueiro Mats Hummels fez o primeiro gol da partida aos 12 minutos. Na segunda etapa, nos instantes finais, o inglês desta vez foi o contemplado com um passe para gol de Marco Reus. Livre, não titubeou, driblou o goleiro e definiu o placar.

O resultado coloca o Dortmund nas oitavas de final da Copa da Alemanha, mas ainda sem definição do seu próximo adversário. O sorteio deverá acontecer apenas no dia 3 de janeiro. Em 2020, a equipe não entra mais em campo, visto que seu próximo compromisso é no mesmo dia 3, contra o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão.

Outro time que briga pela ponta do torneio alemão de pontos corridos é o RB Leipzig. Na 3ª colocação e empatado com o vice Bayer Leverkusen, com 28 pontos, o time do técnico Julian Nagelsmann não teve problemas para despachar o Augsburg fora de casa, por 3 a 0, pela Copa da Alemanha.

Willi Orban abriu o placar logo aos 11 minutos, sendo o único gol da primeira etapa. Yussuf Poulsen tratou de aumentar aos 30 do segundo tempo e Angelino liquidou o duelo aos 37 minutos. Assim como o Dortmund, o time vencedor também irá esperar o sorteio para conhecer qual o próximo desafio pelas oitavas de final do torneio mata-mata.

Ainda nesta terça, o Colônia avançou ao derrotar o Osnabrück por 1 a 0. Nos pênaltis, o Greuther Fuerth venceu o Hoffenheim por 6 a 7 após empate em 2 a 2 no tempo normal. O Schalke 04 bateu o Ulm por 3 a 1, enquanto o Darmstadt superou o Dynamo Dresden por 3 a 0.

Já o Borussia Mönchengladbach não tomou conhecimento do Elversberg e goleou por 5 a 0, enquanto o Paderborn despachou o Union Berlin por 3 a 2. Todos os visitantes venceram seus jogos.