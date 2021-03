Bonito 21k se consolida ranqueando 11 dos 27 atletas na Confederação Brasileira de Atletismo

Por conta da pandemia, a prova cumpriu um rigoroso protocolo de biossegurança, tendo participação de mais de 1.400 atletas - (Foto: Divulgação)

Pela primeira vez com a chancela da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), em dezembro, a prova Bonito 21k, realizada pelo Sesc MS e pela H2O Turismo conferiu pontuação para ranquear 11 de 27 atletas em corridas de rua oficiais do Brasil, meia maratona, categoria masculina, conforme resultados atualizados esta semana e que podem ser conferidos aqui.

Em sua 6ª edição, a Bonito 21k foi a primeira meia maratona de Mato Grosso do Sul oficializada pela Confederação, marca que credencia a prova nacionalmente e abre portas aos atletas para competições internacionais.

“É um resultado que nos anima muito. Chegar ao sexto ano foi fruto de um trabalho árduo. A missão da 21k tem convergência com a própria missão institucional do Sesc, que é de educar para a conquista da qualidade de vida. A atividade física é um dos pilares que leva à conquista da saúde e bem-estar”, observa a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro,

O atleta Antônio de Souza Dias, 34 anos, veio do Maranhão para a prova, da qual saiu vencedor e, desde então, fixou residência em Mato Grosso do Sul. Com experiência em corridas de rua desde 2014, ele afirma que foi oportunidade de pontuar, com foco nas provas nacionais, e de conhecer a cidade que é cartão postal de Mato Grosso do Sul. “Foi a primeira vez que vim para Mato Grosso do Sul , a prova é muito bem organizada, bem sinalizada e tem a vantagem de ser em uma cidade turística. Minha meta, agora, é buscar índice para o Troféu Brasil, em maio, conseguir uma bolsa e também tenho sonho de participar dos Pan Americanos e Olimpíadas”, diz.

Por conta da pandemia, a prova cumpriu um rigoroso protocolo de biossegurança, tendo participação de mais de 1.400 atletas, fomentando o atletismo e o turismo de Bonito e do Estado.