Bolsistas da Fundesporte são campeões do Estadual de Resistência de Ciclismo

Ana Carolina Nogueira vem conquistando medalhas a cada competição - (Foto: Governo do Estado de MS)

Ana Gabriela Paes Nogueira e Kawãh David brilharam no Campeonato Estadual de Resistência de Ciclismo, realizado em Maracaju, no último domingo (25). Os ciclistas, integrantes do programa Bolsa Atleta, concedido pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foram campeões em suas respectivas categorias.

A etapa foi organizada pela Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo (FMSC) na rodovia MS-460 e cumpriu protocolos de biossegurança, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

A campo-grandense Ana Gabriela Nogueira, da Associação Esportiva Gilmar Bicicletas (AEGB), disputou a prova na categoria júnior feminino (17 e 18 anos) e ficou com o título ao terminar o percurso de 40 quilômetros com a marca de 1h22min. A velocidade média foi de aproximadamente 23,9 km/h.

“Foi uma conquista gratificante e uma novidade imensa para mim e minha família. Os últimos meses foram conturbados devido à pandemia, principalmente com o estudo a distância e a alteração na rotina de treinos. Então, voltar a competir e já sendo campeã, é maravilhoso”, descreve a atleta de 17 anos.

Já Kawãh David, natural de Chapadão do Sul, confirmou o favoritismo e subiu no lugar mais alto do pódio na classe juvenil masculino (15 e 16 anos). O ciclista, com as cores da Associação Sul-Chapadense de Ciclismo, fechou a prova de 60 quilômetros em 1h33min42. A velocidade média foi de 37,08 km/h, que o fez garantir a medalha dourada.

De 10 a 12 de outubro, o atleta de 16 anos faturou quatro medalhas (três ouros e um bronze) na categoria open júnior masculino (15 a 18 anos), da Volta Ciclística do Interior de Minas 2020. A tradicional competição nacional foi realizada em Patos de Minas (MG).

Segundo o pai de Kawãh, Octavio David, a prova mineira deu ritmo competitivo ao ciclista. “A Volta Ciclística deu um ‘gás’ e condicionamento físico, porque foram quatro provas (contrarrelógio, circuito e duas de estrada) e ele chegou no Estadual com um foco maior, mais concentrado”. O próximo evento do ciclismo em Mato Grosso do Sul será o Campeonato Estadual Meio Fundo, no dia 29 de novembro, em Chapadão do Sul.