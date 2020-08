Bolsista da Fundesporte é convocado para a seleção brasileira de maratonas aquáticas - (Foto: Arquivo Pessoal)

O atleta Guilherme de Oliveira Luz Sperandio foi convocado para período de treinamento de campo junto à seleção brasileira de base de maratonas aquáticas. O anúncio foi feito pelo Conselho Técnico Nacional de Maratonas Aquáticas de Base (CTNMAB) da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) na última quinta-feira, por meio de transmissão ao vivo.

O sul-mato-grossense, de 16 anos, é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, concedido pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Sperandio é aluno do Colégio Elite Mace e atualmente representa a Associação Atlética Banco do Brasil/ Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (AABB/Uniderp), de Campo Grande.

O nadador será o único representante do Estado no treinamento presencial das categorias de base da CBDA, que ainda não tem data e local previstos para ocorrer devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A lista de convocados pela entidade nacional é composta por mais de 40 atletas nascidos entre 2001 e 2007, que se dedicam tanto à maratona aquática, quanto à natação, além de nove técnicos. Os convocados também poderão participar de ações desenvolvidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Essa convocação coroa o trabalho sério que o Guilherme vem fazendo nos últimos dois anos. Ele tem uma rotina muito intensa, com treinos de segunda a sábado em dois períodos, nadando cerca de 10 quilômetros diariamente. Então, acredito que ele está preparado para participar de uma maratona de cinco ou 10 quilômetros, por ter um condicionamento aeróbico muito forte”, salienta o técnico Lucas Hentschke. “É interessante observar o quanto se supera a cada treino. Para ele e para a família, que o incentiva muito, está sendo um sonho”, finaliza.

Trajetória expressiva

Entre os dias 15 e 20 de abril deste ano, Sperandio participou da Seletiva Olímpica de Natação – Campeonato Brasileiro Absoluto, também conhecido como Troféu Brasil/Maria Lenk, no Rio de Janeiro-RJ. Na Capital fluminense, esteve ao lado de grandes nomes da natação verde e amarela, como Bruno Fratus, Leonardo de Deus, Guilherme Costa, Ana Marcela Cunha e Etienne Medeiros. A competição foi seletiva para definir os representantes da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Verão 2021, em Tóquio, no Japão.

O sul-mato-grossense soma 22 participações em torneios nacionais, tendo conquistado três medalhas de prata e três de bronze. Em dezembro do ano passado, no Troféu Carlos Campos Sobrinho, o Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Natação de Verão, em Vitória-ES, Sperandio faturou o bronze nos 1.500 metros, além da prata nos 400 e 800 metros, no estilo livre. Em eventos a nível estadual, são 147 medalhas ao todo: 90 douradas, 33 prateadas e 24 bronzeadas.

A primeira competição do jovem nadador na maratona aquática foi a sexta edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura, realizada em Corumbá, de 15 a 17 de novembro de 2019. Logo na estreia, nas águas quentes e escuras do Rio Paraguai, Sperandio voltou com a prata na prova de cinco quilômetros, após ficar apenas um segundo atrás do primeiro colocado.