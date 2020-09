Bia Haddad vence final contra polonesa sem perder um game e é campeã em Portugal

Agressiva e consistente, Bia Haddad fez uma partida praticamente perfeita neste domingo - (Foto: Eric Feferberg/ AFP)

Principal tenista brasileira da atualidade nos jogos de simples, Beatriz Haddad Maia venceu neste domingo a final do Torneio de Santarém, em Portugal, disputado em quadra rápida, e conquistou o seu segundo título de simples em três semanas. Na decisão, ela precisou de apenas 56 minutos para derrotar a polonesa Martyna Kubka, 852ª do ranking da WTA, por duplo 6/0.

Agressiva e consistente, Bia Haddad fez uma partida praticamente perfeita neste domingo ao vencer os 12 games que disputou, conseguir seis quebras e não ceder nenhum break point à adversária - perdeu apenas seis pontos nos games em que sacou.

"Eu estou muito feliz. Eu não esperava todos esses resultados de cara. Vim melhorando a cada jogo e acho que essa semana consegui me soltar. Encarei uma adversária dura na final, que pega muito forte na bola e eu consegui sacar, ser agressiva e fazer o que tenho buscado de melhor", analisou a brasileira após o título.

Bia Haddad já havia sido campeã em Montemor-o-Novo e vice em Figueira da Foz, onde também foi campeã de duplas. Assim, faturou seu terceiro troféu em três semanas. A tenista vem recuperando o tempo perdido depois de retornar às quadras após mais de um ano parada. Ela recebeu uma punição de dez meses por doping e, com a paralisação do circuito por conta da pandemia de covid-19, ficou afastada por 13 meses.

"Independente do torneio que estou disputando, é uma gratidão imensa estar fazendo o que gosto, não dando nenhum ponto de graça e competindo. Estou muito feliz", celebrou Bia Haddad.

Com a conquista, a paulista, de 24 anos, fatura dez pontos. Atualmente, a ex-número 58 do mundo aparece na 609ª colocação do ranking mundial da WTA e deve subir para o grupo das 450 primeiras colocadas nas próximas semanas. Ela chegou a ser a última do ranking.