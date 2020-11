Bia Haddad passa por cirurgia na mão e deve retornar aos treinos em 6 semanas

Principal tenista de simples do Brasil, Beatriz Haddad Maia será submetida a uma cirurgia na mão esquerda nesta quarta-feira, em São Paulo, e deve retomar os treinos daqui a seis semanas. Será a quarta vez que a tenista de 24 anos passará por um procedimento cirúrgico em sua carreira.

"É algo que nem eu, nem minha equipe e nem minha família tínhamos controle. A vida nos surpreende e vou encarar mais essa pedrinha no caminho com as pessoas que eu amo", disse a ex-número 1 do Brasil.

A cirurgia vai reparar uma lesão óssea na falange proximal do dedo médio da mão esquerda da tenista. "Faremos uma ressecção da lesão e tratamento com enxerto ósseo. A lesão, ao que tudo indica, é um encrondoma e aguardaremos o exame anato patológico para ter a confirmação", explica o médico Rames Mattar, responsável pelo procedimento.

Mattar evitou apontar uma data exata para o retorno de Bia aos treinos, mas sua equipe prevê um período de seis semanas de recuperação física. "Em alguns dias já começarei a fisioterapia, retorno também a parte física e devo poder até pegar na raquete, para depois gradualmente começar a pré-temporada para me preparar para 2021."

Como atualmente a brasileira não tem ranking suficiente para entrar na chave do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, em janeiro, a cirurgia não deve atrapalhar o calendário de Bia para 2021. "Ela deve começar a jogar em janeiro", projeta Márcio Torres, empresário da atleta.

A tenista começou a sentir dores na mão quando disputava sua primeira série de torneios, em seu retorno às quadras, após cumprir suspensão por doping e depois da paralisação do circuito causada pela pandemia do novo coronavírus.

No começo de setembro, ela disputou seu primeiro torneio oficial após treze meses. Em Portugal, venceu quatro competições - Funchal, Porto, Santarém e Montemor-o-Novo - e obteve bons resultados também em duplas. Foi durante esta sequência de torneios que surgiram as dores na mão.

Apesar dos 24 anos de idade, Bia fará a sua quarta cirurgia. Antes, foi submetida a intervenções no ombro e nas costas, esta a mais recente. A tenista, ex-número 58 do mundo, já enfrentou outras lesões nos últimos anos, porém sem a necessidade de operação.