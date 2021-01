Betis, Villarreal e Levante garantem vaga nas quartas-de-final da Copa do Rei

Sob intenso nevoeiro, o Betis eliminou a Real Sociedad e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Rei, nesta terça-feira, ao vencer, em Sevilla, por 3 a 1, na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Oyarzabal abriu o placar para a Real Sociedad, aos 13 minutos, após receber lançamento na meia esquerda. O empate dos anfitriões só veio aos 34 da etapa final com um belo chute de Canales, que levou a disputa da vaga para a prorrogação.

No tempo extra a disputa foi grande, mas o Betis foi mais efetivo e conseguiu dois gols. Ambos com Iglesias. O primeiro aos seis minutos do primeiro tempo, ao aproveitar uma falha da zaga para bater em velocidade na saída do goleiro Remiro.

No último gol do jogo, Iglesias subiu bastante para ganhar da zaga rival e desviar de cabeça para definir a vitória do Betis.

O Villarreal conseguiu a classificação, ao vencer o Girona, no campo do adversário, por 1 a 0, gol de Pino, aos 19 minutos do primeiro tempo. O meia pegou rebote de chute de Trigueros na trave direita de Muric, após cruzamento da direita de Baena.

Em Valladolid, o Levante foi mais um visitante que se deu bem, ao bater o time da casa por 4 a 2, de virada. Aos 13 minutos, Villa surgiu no meio da zaga para abrir o placar.

O empate do Levante foi obtido com Bardhi, aos 23 minutos, após fazer cobrança de falta por baixo da barreira. A virada veio ainda na primeira etapa, quando, aos 44 minutos, Malsa aproveitou recuo mal feito da zaga para driblar o goleiro e fazer 2 a 1.

O Levante voltou ainda melhor para o segundo tempo e só não fez vários gols por causa da bela atuação do goleiro Roberto. Mas, aos 14 minutos, não teve jeito. Coke pegou rebote e fez o terceiro.

Com a vantagem, o Levante diminuiu o ritmo e viu o Valladolid diminuir, após bela cabeçada de Weismann, aos 19 minutos. Os anfitriões se entusiasmaram e tiveram várias chances para empatar. Mas um pênalti bobo cometido pela zaga propiciou pênalti para o Levante, que conseguiu o quarto e decisivo gol com Morales, aos 34 minutos.

Nesta quarta-feira, mais três jogos no tradicional torneio. Jogam: Sevilla x Valencia, Almeria x Osasuna e Rayo Vallecano x Barcelona.