Benfica anuncia as contratações de Everton Cebolinha e mais dois jogadores

Disposto a fazer frente ao Porto em Portugal e ter mais destaque no cenário europeu, o Benfica segue se reforçando para a temporada 2020/2021 - (Foto: Divulgação)

Disposto a fazer frente ao Porto em Portugal e ter mais destaque no cenário europeu, o Benfica segue se reforçando para a temporada 2020/2021. Nesta sexta-feira, o clube de Lisboa anunciou oficialmente as contratações de mais três reforços: os atacantes Everton Cebolinha, ex-Grêmio, e Luca Waldschmidt, ex-Freiburg, e o zagueiro belga Jan Vertonghen, que estava no Tottenham.

Os novos atletas, agora, se juntam aos outros dois jogadores brasileiros contratados para a próxima temporada: o meia Pedrinho, ex-Corinthians, e o lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense. Os dois já haviam chegado e integrado o elenco do técnico português Jorge Jesus - outro que chegou recentemente ao clube após deixar o comando do Flamengo.

Everton Cebolinha é o que gera maior expectativa na torcida do Benfica. O atacante, recentemente convocado para a seleção brasileira, foi contratado junto ao Grêmio por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões, pela cotação atual).

Aos 33 anos, Vertonghen é a contratação de maior peso entre todos eles. Isso porque o defensor é ídolo do Tottenham e um dos pilares da boa geração belga, que ficou com o terceiro lugar na última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia. Ele chega sem custos e com vínculo válido por três anos.

Por fim, Waldschmidt chega ao Benfica como o mais desconhecido do trio. Centroavante alto e finalizador, ele foi responsável por sete gols e outras três assistências na última temporada do Campeonato Alemão. Foram pagos 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) ao Freiburg.

Agora, o alvo da vez segue sendo o uruguaio Edinson Cavani. O clube português se mantém otimista pela contratação do jogador, que está sem time depois de seu contrato com o Paris Saint-Germain terminar em junho passado.