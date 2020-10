Sul-chapadense é campeão geral da Volta Ciclística do Interior de Minas

A terceira e quarta etapa da competição mineira aconteceram na modalidade estrada. - ( Foto: Divulgação/ SECOM GOV MS)

Após meses sem competir por conta da pandemia de Covid-19, o sul-mato-grossense Kawãh David foi campeão geral, na categoria open júnior masculino (15 a 18 anos), da Volta Ciclística do Interior de Minas 2020. A competição, considerada uma das mais tradicionais do calendário nacional de ciclismo, foi disputada entre os dias 10 e 12 de outubro, em Patos de Minas (MG), a cerca de 400 quilômetros da capital Belo Horizonte (MG).

O ciclista de Chapadão do Sul (MS), beneficiário do programa Bolsa Atleta, concedido pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), faturou quatro medalhas (três ouros e um bronze) no total, que o garantiram no topo da categoria. O atleta representou, no Estado vizinho, a Chapadão Bike Team.

A Volta Ciclística foi dividida quatro etapas. O sul-chapadense de 16 anos obteve o bronze na prova de contrarrelógio (velocidade), com percurso de 18 quilômetros na Estrada da Serrinha, encerrando com a marca de 18min09s40. Na prova de circuito, por tempo, realizada na pista do Kartódromo Internacional de Patos de Minas, Kawãh David terminou no lugar mais alto do pódio, com o tempo 27min54s.

A terceira e quarta etapa da competição mineira aconteceram na modalidade estrada. Na prova com trajeto de 81 quilômetros, o ciclista de Mato Grosso do Sul ficou com a medalha dourada, ao fechar a disputa em 2h02min44s. Já no percurso de 41 quilômetros, Kawãh conquistou seu terceiro ouro, finalizando com 57min52s.

Por se tratar de uma prova durante a pandemia de Covid-19, os atletas tiveram de obedecer rígidas medidas de biossegurança existentes no município mineiro.