Bélgica termina 2020 na liderança do ranking da Fifa; Brasil segue em terceiro

Classificada para a Eurocopa, Bélgica termina ano na ponta do ranking da Fifa - (Foto: Stephanie Lecocq/EFE)

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a última atualização de seu ranking em 2020. Em um ano em que a pandemia do novo coronavírus afetou muito o futebol em todo o mundo, a Bélgica manteve a sua hegemonia na lista - é a líder com 1.780 pontos. Este é o terceiro ano consecutivo em que a seleção belga termina na primeira colocação.

Sem qualquer mudanças nos primeiros lugares, a atual campeã mundial França continua na segunda posição, com 1.755 pontos, e a seleção brasileira, com 1.743, permanece na terceira, onde estava no fim do ano passado. A Inglaterra aparece na quarta posição e Portugal, na quinta.

O Top 10 não tem nenhuma novidade com relação ao ranking de novembro, quando foi realizada a última janela de jogos de seleções em todo o mundo. Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália completam a relação dos 10 primeiros colocados. A primeira alteração na lista aconteceu apenas na 58.ª posição, assumida pelo Catar. O país-sede da Copa do Mundo de 2022 ganhou uma colocação.

De acordo com a Fifa, apenas 352 partidas entre seleções ocorreram em 2020 - o número mais baixo desde 1987. Em 2019, por exemplo, foram realizados 1.082 jogos. A seleção que mais cresceu no ano foi a Hungria, que somou 44 pontos e ganhou 12 colocações, terminando em 40.º lugar. O próximo ranking será atualizado em fevereiro de 2021.

Confira o ranking da Fifa:

1.º - Bélgica - 1.780 pontos

2.º - Franca - 1.755

3.º - Brasil - 1.743

4.º - Inglaterra - 1.670

5.º - Portugal - 1.662

6.º - Espanha - 1.645

7.º - Argentina - 1.642

8.º - Uruguai - 1.639

9.º - México - 1.632

10.º - Itália - 1.625

11.º - Croácia - 1.617

12.º - Dinamarca - 1.614

13.º - Alemanha - 1.610

14.º - Holanda - 1.609

15.º - Colômbia - 1.601

16.º - Suíça - 1.586

17.º - Chile - 1.567

18.º - País de Gales - 1.562

19.º - Polônia - 1.559

20.º - Senegal - 1.558