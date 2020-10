Bayern goleia Arminia, Lewandowski faz 2 e tem gol contra todos times do Alemão

Bayern goleia Arminia - ( Foto: Estadão )

O Arminia Bielefeld era a única equipe que não havia sofrido ao menos um gol do polonês Robert Lewandowski pelo Campeonato Alemão. O tabu acabou. Sofreu logo dois do atacante na goleada do Bayern de Munique por 4 a 1, neste sábado.

Agora o polonês pode se gabar de ter feito ao menos um gol contra todas as equipes da atual edição do Campeonato Alemão. Com a goleada, o Bayern subiu para os nove pontos e assumiu a segunda colocação, atrás apenas do invicto Leipzig, que fez 2 a 0 no Augsburg.

Além dos gols, Lewandowski ainda serviu o companheiro Thomas Müller, outro herói do jogo e seu maior garçom nas duas últimas edições da Bundesliga.

Müller abriu e fechou a goleada e ainda serviu Lewandowski no terceiro gol do Bayern. Foi a décima assistência para o companheiro entre o Campeonato Alemão passado e o atual. Ninguém tem números iguais ao alemão.

Com os dois gols e a assistência deste sábado, Müller chegou à impressionante marca de participação em 400 gols do Bayern. O atacante alemão agora soma 203 gols e 197 assistências pelo time bávaro em 542 aparições. Números de dar inveja a muitos jogadores.

Foi um massacre do Bayern, que precisou somente de 8 minutos para abrir frente no placar, com Müller. Aos 26, Lewandowski recebeu de Goretzka, ajeitou e fez um belo gol. Antes do intervalo, o polonês ampliaria. Passe de biquinho de Müller, domínio e giro.

Faltava a retribuição de Lewandowski a Müller. Ela veio aos seis da etapa final. Cruzamento da direita e desvia do alemão para transformar a vitória em goleada. Doan ainda anotou o de honra do Arminia.