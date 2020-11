Bayern decide poupar Lewandowski e Neuer na Liga dos Campeões

Robert Lewandowski - (Foto: DFL)

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique decidiu alguns dos seus titulares para a partida contra o Atlético de Madrid, nesta terça, pela penúltima rodada da fase de grupos. Entre eles estão o artilheiro Robert Lewandowski e o goleiro Manuel Neuer.

De acordo com o técnico Hansi Flick, a dupla nem viajará para a partida na Espanha. O volante Leon Goretzka e o meia Corentin Tolisso também serão preservados. O goleiro do time alemão será Alexander Nubel, que fará sua estreia na principal competição europeia de clubes.

O técnico disse nesta segunda que Alphonso Davies, machucado, e Joshua Kimmich também ficarão de fora da partida. Por outro lado, o zagueiro Jerome Boateng e o lateral Lucas Hernandez devem retornar ao time.

Flick está preocupado com a sequência de jogos da equipe alemã neste segundo semestre do ano, em que o time disputou a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Europa, além de jogos do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões.

Atual campeão europeu, o Bayern não perdeu o ritmo na atual temporada. Nesta edição da Liga, o time alemão soma quatro vitórias em quatro jogos, com 12 jogos e liderando disparado o Grupo A. Assim, garantiu a vaga no mata-mata por antecipação na rodada passada, faltando ainda dois jogos para encerrar a fase.