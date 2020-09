Bayer Leverkusen faz 7 a 0 contra o Norderstedt e avança na Copa da Alemanha

Alemães parecem gostar de marcar sete gols num jogo, como se fosse um feito fácil - (Foto: Reprodução)

Alemães parecem gostar de marcar sete gols num jogo, como se fosse um feito fácil. A surra marcante da vez aconteceu na estreia do Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha. O time não tomou conhecimento do Eintracht Norderstedt, ganhando por impiedosos 7 a 0.

Guardada as devidas proporções, a estreia do Bayer Leverkusen lembrou bastante aquele duelo da semifinal da Copa do Mundo de 2014 entre Brasil e Alemanha, o fatídico e humilhante 7 a 1, no Mineirão. Não apenas pelo resultado, também uma surra por sete gols (desta vez sem o rival descontar), mas pelo início arrasador.

Na Copa do Mundo, o Brasil levou cinco gols em somente 28 minutos de jogo. O Leverkusen precisou de 30 para abrir a mesma vantagem. A seleção de Felipão levou a desvantagem ao vestiário. Já o Norderstedt ainda levou mais um num primeiro tempo alucinante do Leverkusen e chegou ao intervalo com 6 de desvantagem.

A surra do Bayer no BayArena começou logo aos 4 minutos. Vender abriu o caminho para a fácil vitória. Vale lembrar que a Copa da Alemanha hospeda equipes de diversas divisões, o que propicia resultados elásticos nas rodadas iniciais. O Norderstedt, por exemplo, é da quarta divisão.

Amiri ampliou aos 10. Ele seria o artilheiro do jogo ao anotar mais um aos 31 minutos. Alario, aos 12, Wirtz, aos 21, e Aranguíz, chileno que defendeu o Internacional no Brasil, aos 30, foram os outros autores dos gols do primeiro tempo.

Na etapa final o Leverkusen foi econômico e anotou uma mísera vez, com Schick, aos 32. O nanico rival só teve 2 finalizações ao longo dos 90 minutos. Já o Leverkusen poderia bater recordes. Foram impressionantes 35 chutes a gol. O 7 a 0 saiu barato.

Confira outros resultados deste domingo:

Magdeburg 2 x 3 Darmstadt

Waldhof 1 x 2 Freiburg

Hansa Rostock 0 x 1 Stuttgart

Elvesberg 4 x 2 Saint Pauli

Wiedenbrück 0 x 5 Paderborn

Chemnitzer 2 (2) x (3) 2 Hoffenheim

