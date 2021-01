Bayer Leverkusen bate o Borussia Dortmund e assume vice-liderança do Alemão

No jogo mais aguardado da 17ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen derrotou o Borussia Dortmund nesta terça-feira por 2 a 1, em casa, e assumiu a vice-liderança da competição. O time anfitrião contou com erros do adversário para definir o triunfo no duelo direto pela segunda colocação, assegurada provisoriamente.

O Leverkusen soma 32 pontos e está a quatro do líder Bayern de Munique. Só não assegurou o posto em definitivo porque ainda depende do resultado do jogo do RB Leipzig, terceiro colocado, com a mesma pontuação e que entra em campo nesta quarta diante do Union Berlin.

Mais irregular do que nas últimas temporadas, o Dortmund estacionou nos 29 pontos, na quarta colocação, desperdiçou a oportunidade de subir para o segundo lugar e ainda pode perder mais posições ao final da rodada.

Os donos da casa foram superiores e dominaram quase todas as ações, especialmente na primeira etapa. É certo que tiveram menos posse de bola (47% contra 53%), mas finalizaram mais vezes (23 contra 16), sendo 13 ao gol diante de apenas três do Dortmund, que não contou com o poder de decisão do astro Haaland, desta vez apagado.

O Leverkusen abriu o placar aos 14 minutos. Depois de falha na saída de bola do goleiro Bürki, Bailey lançou para Diaby, que, livre, bateu na saída do arqueiro suíço. No final da primeira etapa, Alario quase ampliou em cabeceio forte defendido por Bürki.

No segundo tempo, o time aurinegro cresceu de produção e passou a levar mais perigo. Meunier arrematou para fora e Haaland teve finalização bloqueada. A pressão deu resultado aos 22 minutos, com Julian Brandt. O meia recebeu na entrada da área e chutou no cantinho para deixar tudo igual diante do ex-time.

Os anfitriões voltaram a atacar e se aproveitaram de mais um erro defensivo do rival para conquistar o triunfo. Com a defesa aberta, Meunier falhou, Diaby deu bom passe para Wirtz, livre, que marcou o segundo aos 35 e definiu o triunfo.

Também nesta quarta, o Borussia Moenchengladbach superou o Werder Bremen por 1 a 0 e foi aos 28 pontos, na sétima colocação da tabela, próximo do grupo dos quatro primeiros. O gol foi marcado por Nico Elved. O time de Bremen aparece na 13ª colocação, com 18 pontos.

Nos outros jogos já encerrados, o Wolfsburg subiu para a quinta colocação, com 29 pontos, ao derrotar o vice-lanterna Mainz 05 por 2 a 0, e o Hoffenheim (11º) fez 3 a 0 no Hertha Berlin (14º) fora de casa.