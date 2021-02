Barty avança às oitavas na Austrália e Pliskova cai ao perder 7 games seguidos

Número 1 do mundo, Ashleigh Barty está classificada às oitavas de final do Aberto da Austrália. Neste sábado, a tenista da casa derrotou a russa Ekaterina Alexandrova, a 32.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 20 minutos.

Barty converteu 5 de 17 break points no duelo e perdeu o seu saque em duas oportunidades. Embalada pelo título do WTA 500 de Melbourne, a líder do ranking segue em busca do seu primeiro título do Aberto da Austrália e agora vai encarar a americana Shelby Rogers, que fez 6/4 e 6/3 na estoniana Anett Kontaveit.

Em um duelo entre tenistas da República Checa, Karolina Pliskova foi eliminada na terceira rodada em Melbourne. Neste sábado, a ex-número 1 do mundo e atual sexta colocada do ranking perdeu para a compatriota Karolina Muchova, 25ª colocada, por duplo 7/5, em 1 hora e 54 minutos.

Pliskova levou uma virada incrível no segundo set. Ela abriu 5/0, mas depois perdeu 7 games seguidos, em um duelo com 10 quebras de serviço em 24 games, sendo 6 para Muchova. Sua próxima rival vai ser a belga Elise Mertens, número 16 do mundo, que derrotou a suíça Belinda Bencic por 6/2 e 6/1.

Já a ucraniana Elina Svitolina, número 5 do mundo, superou a casaque Yulia Putintseva (28.ª) por 6/4 e 6/0, em 1 hora e 23 minutos. Sua próxima rival em Melbourne vai ser a americana Jessica Pegula, número 61 do mundo e que fez 6/2 e 6/1 na francesa Kristina Mladenovic.

Outro confronto das oitavas de final da chave feminina do Aberto da Austrália que ficou definido neste sábado vai ser entre a americana Jennifer Brady e a croata Donna Vekic.