Barroca contrai covid-19, fica fora de clássico e adia estreia pelo Botafogo

Barroca contrai covid-19 e fica fora de clássico - ( Foto: Estadão )

O Botafogo comunicou na tarde desta segunda-feira que o técnico Eduardo Barroca testou positivo para o coronavírus e não comandará a equipe no clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, às 17 horas, no Engenhão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Segundo informou o Botafogo, os auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio comandam a equipe nas atividades da semana. Barroca dirigiu a equipe nos treinos do fim de semana, antes de sentir os primeiros sintomas leves e ser afastado.

Contratado na última sexta-feira, o treinador passa bem, mas terá de ficar em isolamento por, no mínimo, dez dias. Ironicamente, o clube decidiu demitir Ramón Diáz justamente porque ele só poderia começar a treinar o time no próximo dia 7, após se recuperar de uma cirurgia, mas a diretoria não quis esperar.

O argentino deixou o clube sem sequer treinar o time. Afastado para se recuperar de uma cirurgia no cérebro, ele foi substituído pelo seu filho e auxiliar Emiliano Díaz. Desta vez, o Botafogo terá de lidar com a ausência também do novo treinador até por um período mais longo do que o antigo comandante.

Barroca, que estava no Vitória e iniciou a sua segunda passagem pelo clube, é o quinto técnico a dirigir o alvinegro carioca em 2020. A equipe começou o ano com Alberto Valentim e depois teve Paulo Autuori, Bruno Lazaroni e Ramón Diáz, além do preparador de goleiros Flávio Tênius, que treinou o time interinamente em três jogos.

Alguns atletas estão insatisfeito com as trocas recorrentes no comando. Na última sexta-feira, o meio-campista japonês Honda, um dos líderes do elenco, desabafou em suas redes sociais e afirmou que estava pensando em deixar o clube, que está mergulhado em uma grave crise financeira.