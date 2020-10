Barcelona empata com Alavés e acumula 4º jogo sem vitória no Espanhol

Foto: Divulgação

Eternos rivais, Barcelona e Real Madrid vivem situações opostas na temporada. Se o time madrilenho se destaca no Campeonato Espanhol e vacila na Liga dos Campeões, a equipe catalã brilha na competição europeia, mas segue amargando tropeços no torneio nacional. Neste sábado, o time de Lionel Messi voltou a decepcionar no Espanhol. Fora de casa, com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, empatou por 1 a 1 com o modesto Alavés.

Foi o quarto jogo seguido do Barça sem vitória no Espanhol - na Liga dos Campeões, venceu as duas partidas que disputou, com direito a triunfo sobre a poderosa Juventus. O time catalão conquistou apenas dois dos últimos 12 pontos que disputou na competição nacional. Nesta série ruim está incluído a derrota no clássico com o Real, que lidera o Espanhol, com 16 pontos. O Barça tem metade desta pontuação, figurando apenas no 12º lugar.

Vestindo uniforme alternativo, cor de rosa, o time catalão fez um primeiro tempo abaixo do esperado na casa do rival neste sábado. O Alavés tinha o brasileiro Deyverson, ex-Palmeiras, entre os titulares. Mas quem mais se destacou foi o goleiro Fernando Pacheco, com seguidas defesas difíceis, principalmente no segundo tempo.

Do lado do Barça, a melhor oportunidade nos primeiros 45 minutos surgiram dos pés de Ansu Fati. O atacante de apenas 19 anos desperdiçou grande chance pela esquerda, aos 12, quando bateu rasteiro rente ao pé da trave esquerda do goleiro do Alavés. Discreto, Messi teve chance em cobrança de falta, mas parou na barreira.

Mais contido no ataque, o Alavés aproveitou uma das raras oportunidades que teve. Aos 30, Piqué recuou mal para o goleiro brasileiro Neto, que vacilou ao dominar a bola e viu Luis Rioja completar com facilidade para as redes.

Após o gol, o Barcelona voltou mais motivado no segundo tempo, marcado por um duelo franco entre ataque e defesa. O Alavés praticamente não atacou. O time catalão cercava a área do Alavés, que se defendia com os 11 jogadores atrás da linha da bola.

A forte pressão aumentou aos 17 minutos, quando Jota levou o segundo cartão amarelo e deixou os anfitriões com um a menos em campo. No minuto seguinte, o Barça empatou. Griezmann aproveitou bate-rebate do Alavés e acabou recebendo da defesa um passe preciso na entrada da área. Com tranquilidade, ele bateu de cavadinha para empatar o confronto, em seu primeiro gol na temporada.

O atacante francês voltou a balançar as redes aos 25, mas o gol foi anulado por impedimento de Trincão, responsável pela assistência. Daí em diante, até o apito final, o Barça sufocou a defesa do Alavés, que segurou o empate graças à grande atuação do goleiro Pacheco.