Barcelona e Juventus vencem na terceira rodada do Grupo G da Liga dos Campeões

Barcelona e Juventus venceram, nesta quarta-feira, na terceira rodada do Grupo G da Liga dos Campeões. Enquanto os italianos não tiveram problemas maiores para vencer o Ferencvaros, por 4 a 1, na Hungria, os espanhóis sofreram para marcar 2 a 1 diante do Dínamo de Kiev, no Camp Nou.

Com esses resultados, o Barcelona mantém os 100% de aproveitamento e atinge os nove pontos na chave, seguido pela Juventus, com seis. Dínamo e Ferecvaros somam apenas um ponto cada. A quarta rodada será disputada no dia 24 com a troca de mando de jogo: Dínamo de Kiev x Barcelona e Juventus x Ferecvaros.

Sem muita inspiração, o Barcelona aproveitou as poucas chances que teve e se valeu da grande atuação do goleiro Marc-Andre ter Stegen para somar mais três pontos. O time catalão fez um gol em cada tempo.

Logo aos cinco minutos, Messi abriu o placar, ao converter uma penalidade máxima. Na segunda etapa, Piqué de cabeça, ampliou a vantagem. A partir daí, o time catalão tirou o pé e os ucranianos aproveitaram para atacar e diminuíram com Viktor Tsigankov, aos 30 minutos.

Em Budapeste, com uma chuva constante e cerca de 20 mil torcedores no estádio, apesar da pandemia, a Juventus foi mais uma vez burocrática, mas eficiente. Contou com o retorno tímido de Cristiano Ronaldo, mas com a boa fase de Morata e o oportunismo de Dybala para vencer o limitado, mas aguerrido Ferencvaros, por 4 a 1.

Logo aos sete minutos, o colombiano Cuadrado escapou pela direita e cruzou para a complementação de Morata. Os demais gols só saíram na etapa final. O mesmo atacante espanhol finalizou uma bela jogada que teve a participação de Cristiano Ronaldo e McKennie, aos 15 minutos.

No fim do jogo, a zaga húngara tentou sair jogando duas vezes com o goleiro Dibusz. Ele falhou em ambas e proporcionou dois gols fáceis para o argentino Dybala. O time da casa descontou com o esforçado Boli, que precisou chutar duas vezes para superar o goleiro Szczesny.