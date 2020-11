Bahia encara o Coritiba com retorno dos volantes titulares Elias e Gregore

Tentando se aproximar da briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta o Coritiba nesta segunda-feira, às 18 horas, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida, o técnico Mano Menezes volta a contar com a dupla titular de volantes: Elias e Gregore. Os dois cumpriram suspensão na última quarta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, e devem retornar ao time nos lugares de Ronaldo e Edson.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. Mano deve optar por Zeca para a posição. O zagueiro Ernando e o lateral-direito João Pedro seguem no departamento médico e, mais uma vez, não foram relacionados para a partida.

O Bahia tem 25 pontos e ocupa a nona colocação, ainda sonhando com uma vaga no G6, que começa com o Santos, com 34 pontos. O risco de rebaixamento ainda existe, já que se trata de um confronto direto contra o primeiro time na zona do rebaixamento, que está com 20 pontos.