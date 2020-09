Bahia anuncia a contratação do volante Elias, ex-Corinthians e Atlético-MG

Elias agora vai reforçar o Bahia - (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Bahia anunciou nesta quinta-feira a contratação do volantes Elias, de 35 anos, que teve como último clube o Atlético-MG. O acordo é válido até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. O jogador estava sem equipe desde o final de 2019 e nos últimos meses manteve a forma ao participar de treinamentos com o elenco do Santos. No entanto, não houve acerto porque o clube da Vila Belmiro está proibido pela Fifa de contratar jogadores.

A chegada de Elias ao clube veio por indicação do atual treinador, Mano Menezes, com quem tem uma longa relação de confiança. Os dois trabalharam juntos no Corinthians e na seleção brasileira. Agora estão mais uma vez juntos para um novo trabalho. O último jogo oficial do volante foi em novembro do ano passado, quando atuou como titular na vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o Goiás, pelo Brasileirão.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, Elias despontou na Ponte Preta, em 2008, e logo chegou ao Corinthians, onde permaneceu por dois anos e conquistou três títulos. O mais importante deles foi a Copa do Brasil de 2009. Na sequência o atleta foi à Europa, passou por Atlético de Madrid e Sporting Lisboa para retornar ao Flamengo, em 2013, e vencer novamente a Copa do Brasil.

Elias teve ainda outra passagem pelo Corinthians entre 2014 e 2016 e mais um período no Sporting Lisboa, de Portugal. Por fim, entre 2017 e 2019, defendeu o Atlético-MG. Foram 164 jogos, um gol e um título mineiro pela equipe.